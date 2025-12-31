Hospitales y clínicas advierten desequilibrio financiero tras aumento de la UPC 2026

La Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) expresó su preocupación por los incrementos definidos para la Unidad de Pago por Capitación (UPC) en 2026.

De hecho, el gremio considera que existe un desfase significativo entre el aumento del salario mínimo y el ajuste aprobado para la UPC, lo que pone en riesgo la sostenibilidad del sector prestador de servicios de salud.

En ese sentido, Juan Carlos Giraldo Valencia, director de la ACHC, señaló que aunque el incremento de la UPC determina en gran medida los ingresos de todo el sistema, especialmente de hospitales y clínicas, el ajuste anunciado no guarda una correlación cercana con el aumento del salario mínimo, como lo esperaba el sector.

“Nosotros aspirábamos a que el incremento de la UPC tuviera una relación más cercana con el incremento del salario mínimo. Infortunadamente esto no es así”, afirmó Giraldo, quien pidió al Gobierno Nacional reconsiderar especialmente el aumento del régimen contributivo, aunque también manifestó preocupación por el impacto en el régimen subsidiado.

El vocero del sector insistió en la necesidad de que el Gobierno expida de manera urgente las circulares que obliguen a trasladar el incremento de la UPC a los contratos y tarifas con las IPS, con el fin de mantener un mínimo equilibrio entre los gastos obligatorios y los ingresos de hospitales y clínicas.

Giraldo advirtió que el sector viene enfrentando graves dificultades por el mal flujo de recursos, situación que se agrava con el actual desfase entre costos.

“Hoy los prestadores tienen un aumento importante en sus gastos obligatorios, pero no cuentan con los ingresos suficientes para cubrirlos”, señaló.

Adicionalmente, la ACHC reiteró su llamado al Gobierno para que avance de manera inmediata en la implementación del Plan Extraordinario de Liquidez, así como en otras medidas pendientes que podrían contribuir a mejorar el funcionamiento del sistema de salud, el cual califican como disfuncional, especialmente por el comportamiento financiero de algunas EPS, en particular las que se encuentran intervenidas.

