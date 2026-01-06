Familiares de más de 30 colombianos detenidos en Venezuela esperan su liberación

Durante todo el día en el Puente Internacional Simón Bolívar, uno de los pasos fronterizos entre Colombia y Venezuela, familiares de más de 30 colombianos que llevan entre 6 y 10 años detenidos en cárceles venezolanas claman por su libertad.

Para Sandra Castaño, madre de uno de los colombianos detenidos en Venezuela, este 6 de enero fue un día de mucha tristeza porque su hijo está de cumpleaños.

“Hoy está cumpliendo 28 años y ya son 6 años sin poder estar con él, sin poderle dar un abrazo. Y es muy triste esta situación. Como madre, pues la esperanza es que mi hijo salga y que salga bien”.

Son madres, hijos y hermanos quienes no saben de sus familiares detenidos y se aferran a los actuales movimientos políticos como una esperanza para que sus seres queridos sean libres.

“Tenemos la esperanza de que quizás los gobiernos se sienten a hablar, dialoguen y los negocien y los terminen de traer a casa”.

“Soy el hijo de Javier Giraldo García, de 70 años, colombiano, detenido ilegalmente en Venezuela. Mi papá está enfermo, los cargos que se le acusan son los cargos que meten esa plantilla para procesar a la gente, periodistas, políticos, empresarios”.

Estas familias de los colombianos detenidos en Venezuela aseguran que siempre los acusan de terrorismo, pero es gente humilde y trabajadora, algunos se ganaban la vida como mototaxistas.

“Terrorismo, siempre es lo mismo, siempre los acusan de lo mismo, era mototaxi. Que si está vivo, lo amo, lo amo, lo espero, quiero darle un abrazo fuerte, que lo amo y lo sigo esperando en casa”.

Desde la zona de frontera en Norte de Santander, claman tanto a Colombia como a Venezuela por la libertad de sus familiares y esperan que se dé una transición política en el vecino país, que les permita abrazar nuevamente a sus seres queridos.