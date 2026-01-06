Giro en el juicio a Maduro: EE. UU. admite que el ‘Cartel de los Soles’ no es una organización real // Caracol Radio

Tras culminar el primer capítulo de la etapa judicial de Nicolás Maduro, el Departamento de Justicia de Estados Unidos se ha retractado de una de sus afirmaciones más contundentes contra el acusado; pues luego de años de señalarlo como líder del supuesto ‘Cartel de los Soles’, la fiscalía ha admitido que la estructura no opera como una organización terrorista formal, debilitando uno de los pilares de la acusación original.

Este cambio de postura llega en un momento crítico del juicio, obligando a los fiscales a reestructurar sus argumentos sobre la relación entre el gobierno venezolano y el narcotráfico.

Con este nuevo escenario, se fortalece el pilar especulativo que ha surgido entre un sector opositor contra el presidente Donald Trump, quienes afirman que utilizó como excusa esta supuesta organización criminal para intervenir territorio venezolano con un objetivo ajeno a la lucha contra el narcotráfico: apoderarse de las reservas petroleras.

Donald Trump: “Necesitamos acceso total al petróleo de Venezuela”

De hecho, tras la captura de Nicolás Maduro, el presidente de Estados Unidos modificó ligeramente su discurso hacia los medios de comunicación, dejando de lado la existencia del ‘Cartel de los Soles’ y afirmando abiertamente que necesita “acceso total al petróleo de Venezuela”.

Del 2020 a la nueva administración Trump: Cronología de la acusación

Para entender la magnitud de esta retractación, es necesario mirar el contexto. La narrativa oficial comenzó en 2020, cuando un gran jurado redactó una acusación formal asegurando que Maduro lideraba una estructura jerárquica de narcotráfico.

Con el regreso de Donald Trump a la presidencia, esta acusación cobró fuerza nuevamente:

Julio de 2025: El Departamento del Tesoro recuperó el texto inicial y designó al ‘Cartel de los Soles’ como “organización terrorista”.

El Departamento del Tesoro recuperó el texto inicial y designó al ‘Cartel de los Soles’ como “organización terrorista”. Noviembre de 2025: Marco Rubio, actual Secretario de Estado y asesor de seguridad nacional, ordenó al Departamento de Estado replicar esta designación, elevando la presión diplomática y legal.

¿Qué es realmente el ‘Cartel de los Soles’?

El punto de quiebre en la estrategia de EE. UU. radica en la definición misma del grupo. Según expertos en crimen organizado consultados por medios como The New York Times, el Departamento de Justicia basó sus acusaciones en fundamentos erróneos.

La investigación ha revelado que el término ‘Cartel de los Soles’ no refiere a un cartel estructurado al estilo de los carteles mexicanos o colombianos, sino que es una expresión coloquial.

El término fue acuñado por la prensa venezolana en la década de 1990 para señalar a generales y funcionarios corruptos que lucraban con el paso de droga, no a una organización con mando único y estructura terrorista.

El reconocimiento de este error semántico y estructural por parte del Departamento de Justicia evidencia un golpe a la credibilidad de las pruebas presentadas inicialmente bajo la administración Trump.

La nueva estrategia de la Fiscalía: De “Terrorismo” a “Sistema Clientelar”

A pesar de la retractación sobre la existencia del cartel como ente terrorista, la fiscalía mantiene la acusación contra Nicolás Maduro, aunque con un matiz importante.

El argumento legal ha migrado de probar el liderazgo de un cartel de droga a demostrar la existencia de un “sistema clientelar” y una “cultura de corrupción”. La acusación sostiene ahora que, si bien no existe una etiqueta corporativa llamada ‘Cartel de los Soles’, el dinero del narcotráfico ha sido fundamental para sostener la lealtad militar y política en Venezuela.

Este ajuste busca salvar el caso centrando el debate en la corrupción estatal en lugar de en la conspiración terrorista, un delito más difícil de probar bajo los nuevos hallazgos.