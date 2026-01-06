Delcy Rodríguez controvierte a Trump: en el gobierno de Venezuela “no hay agente externo”

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró que ningún “agente externo” gobierna al país, luego de las múltiples declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acerca de que su administración está a cargo de la transición, luego de los bombardeos en Caracas y la extracción de Nicolás Maduro.

“Estamos acá gobernando junto al pueblo, el Gobierno de Venezuela rige nuestro país, más nadie, no hay agente externo que gobierne a Venezuela”, señaló quien era la vicepresidenta ejecutiva un día después de su investidura, juramentada por su hermano, Jorge Rodríguez, quien preside la Asamblea Nacional.

Eso lo dijo tras instalar la comisión del Estado Mayor Agroalimentario, Pesca, Comunal e Industrial, en un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Rodríguez indicó que el pueblo venezolano está activo en las calles, marchando para exigir la libertad del mandatario Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes se declararon no culpables de los cargos de narcoterrorismo de los que son juzgados en Estados Unidos.

“Hemos crecido en fortaleza, hemos crecido espiritualmente para afrontar los desafíos, las agresiones, las amenazas”, añadió.

“Mi destino no lo decide sino Dios”, Delcy Rodríguez ante amenazas de la Casa Blanca

Por otro lado, en relación con las exigencias de Trump a Rodríguez en la medida de un “acceso total” a los recursos naturales de la nación, encabezados por el petróleo, amenazando con realizar nuevos ataques sobre Venezuela si el Gobierno “no se porta bien”.

Sin referirse a algún sujeto en concreto, Delcy Rodríguez dijo que “en lo personal, quienes me amenacen, lo digo: mi destino no lo decide sino Dios, esa es mi respuesta”.

Los dichos de Delcy Rodríguez controvierten una vez más las afirmaciones de la Casa Blanca al respecto de la cooperación que habría ofrecido la presidenta encargada tras la captura de Maduro.

En tanto, quien fuera la vicepresidenta del país pidió a los ciudadanos que sigan trabajando para alcanzar los objetivos propuestos en el sector productivo para este año.

¿Quién está al mando de Venezuela según Trump?

El lunes, Trump dijo que los secretario de Estado y Guerra, Marco Rubio y Pete Hegseth, respectivamente, y el asesor en temas de seguridad y migración, Stephen Miller, estarán a cargo de coordinar la transición en Venezuela. No obstante, resaltó que quien tiene la última palabra es él.

En una entrevista con NBC News, Trump también incluyó en el equipo encargado de Venezuela a su vicepresidente, JD Vance, aunque este se ha mantenido en un segundo plano desde que el sábado un gran despliegue militar y de operaciones especiales asaltara Caracas para capturar a Maduro y Flores.

Rubio explicó el domingo que los responsables estadounidenses de dirigir la transición en Venezuela lo harán desde un ámbito de “políticas” y que será un “esfuerzo de todo el aparato de seguridad nacional”.