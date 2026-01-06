¿Realmente son efectivos los organismos internacionales para la resolución de conflictos?

Este lunes se llevó a cabo la sesión de emergencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas donde varios representantes de diversos países expresaron su rechazo por la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, la cual varios señalan como una violación al derecho internacional humanitario.

Entre las principales naciones que expresaron su rechazo rotundo se encuentra Colombia, Rusia y China, que manifestaron su preocupación por lo que calificaron como una violación a la soberanía que se presentó debido a la intervención militar en la ciudad de Caracas, Venezuela, además de resaltar que los hechos representan igualmente una violación al Derecho Internacional.

¿Los organismos logran hacer un cambio o diferencia notorio en este tipo de conflictos?

En diálogo con Caracol Radio, el profesor de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario, Ricardo Abello, que explicó que, si bien organismos como las Naciones Unidas (ONU) no resaltan una acción significativa, ayudan como una herramienta.

“la ONU fue hecha para el mantenimiento de la paz y de ahí tenemos un problema con relación a qué sucede durante la guerra, sobre todo cuando los estados que tienen que dar ejemplo, son los que están actuando en contra de las normas del Derecho Internacional” explicó el profesor.

Estados Unidos forma parte de los Estados Miembros o Estados Parte, es decir, el país es miembro permanente de la ONU, lo que entra en una contradicción de sus propias normas internacionales de las cuales forman parte. “Si los Estados Parte deciden no cumplir con las normas de la organización que ellos mismos crearon, entramos en un circulo de incumplimiento muy complejo” señala Ricardo Abello.

Por otro lado, expresa que dichos organismos no son muy útiles frente a un conflicto, sin embargo, explicó que “para lo que sí sirve y sigue estando ahí, es para poner en conocimiento de la comunidad internacional lo que está sucediendo”.

Aclaró también que “tenemos en el mundo unos conflictos de primera, segunda y hasta quinta categoría. Todo el mundo vio lo que pasó en Venezuela, entre Israel y Palestina o entre Rusia y Ucrania”.

Si bien, los organismos no son efectivos en una gran magnitud, ayudan a exponer un conflicto y a ponerlo en conocimiento de la población, dichos consejos y reuniones no son significativos para cesar una guerra, pero sí “para visibilizarse”.