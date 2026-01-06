Hijo de Nicolás Maduro se habría reunido con las Farc en Medellín

Medellín, Antioquia

Un escrito de acusación presentado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos asegura que Nicolás Ernesto Maduro Guerra, hijo del presidente venezolano Nicolás Maduro, habría sostenido una reunión en Medellín con representantes de las Farc, con el propósito de coordinar el traslado de grandes cargamentos de cocaína y armas a través de Colombia con destino a Estados Unidos.

La referencia aparece en un documento judicial que hace parte del proceso que adelantan las autoridades estadounidenses contra Nicolás Maduro y su entorno, dentro de la investigación por narcotráfico internacional conocida como el Cartel de los Soles.

Lo que señala el escrito de acusación

De acuerdo con el documento, el encuentro se habría producido alrededor del año 2020 en Medellín. En la reunión, según el texto judicial, se habrían discutido arreglos para movilizar grandes cantidades de cocaína y armas durante varios años, así como la entrega de armamento a las Farc como parte de esos acuerdos.

El señalamiento hace parte de una acusación formal presentada ante tribunales de Estados Unidos y no corresponde a una condena judicial. Hasta el momento, no se conocen pronunciamientos oficiales de autoridades colombianas sobre esta mención específica.

Reacción política desde Medellín

Tras conocerse el contenido del documento, el concejal de Medellín Andrés Tobón, del movimiento Creemos, afirmó que la información incluida en el escrito de acusación evidencia el alcance de las investigaciones de Estados Unidos y plantea alertas para las autoridades colombianas.

“La información contenida en el escrito de acusación que Estados Unidos tiene contra Nicolás Maduro y sus asociados en el llamado Cartel de los Soles es bastante importante, primero porque demuestra toda la capacidad de investigación del gobierno de los Estados Unidos contra esta organización narcoterrorista, y segundo porque deja claro un relacionamiento directo entre el régimen de Nicolás Maduro y estructuras criminales presentes en Colombia”, señaló.

El concejal agregó que el señalamiento sobre una reunión en Medellín debe generar actuaciones institucionales en el país. “Llama particularmente la atención una reunión ocurrida en 2020 entre Nicolás Ernesto Maduro y supuestamente miembros de las Farc en la ciudad de Medellín. Esto tiene que levantar una alerta en la Fiscalía General de la Nación y en materia de inteligencia para determinar quiénes fueron las personas que se reunieron con él y si existe algún tipo de relacionamiento o favorecimiento de estructuras criminales presentes en la ciudad”.