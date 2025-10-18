Alertan por estafadores: distrito no pide dinero para realizar trámites de legalización urbanística

El Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana del Distrito, Corvivienda, reitera a los cartageneros, en especial los que habitan en los asentamientos que están en proceso de legalización Urbanística, que esta entidad, la Alcaldía ni ningún tercero pide dinero por trámites.

La advertencia la realiza Corvivienda luego de que personas manifestaron que se han presentando cobros irregulares por parte de personas inescrupulosas que llegan a ellas con la promesa de beneficiarlas en el proceso o adelantar algún trámite correspondiente a la legalización urbanística del asentamiento en el que viven.

Villa Rosa, Policarpa, Puerta de Hierro, Jorge Eliécer Gaitán, Bernardo Jaramillo Ossa y varios sectores de Nelson Mandela: Primavera, Villa Andrea, Los Deseos, Los Robles, 18 de Enero y Las Vegas, son los asentamientos que se encuentran en proceso de legalización.

Corvivienda reitera que no realiza ningún tipo de trámite de vivienda por medio de terceros y pide a la ciudadanía ser cautelosa y corroborar cualquier información que se haga a nombre del Distrito, en especial, si esta incluye algún cobro por trámites o favores en el proceso.

Para esto, pueden usar los canales oficiales virtuales y presenciales que ofrece el Fondo como sus redes sociales oficiales o al correo atencionalusuario@corvivienda.gov.co

Igualmente, se le insiste a los ciudadanos que Corvivienda NO otorga subsidios, ni realiza procedimientos a través de fundaciones, tramitadores o plataformas digitales diferentes a las que socializa en su página web corvivienda.gov.co, y redes sociales oficiales.

Por medio de estos canales los ciudadanos pueden solicitar y encontrar información sobre los diferentes requerimientos que tengan respecto a los diferentes programas y subsidios de Corvivienda.

De igual forma, los interesados pueden acercarse a las oficinas de atención al ciudadano ubicadas en Manga 3ra avenida, calle 28 # 21-62, donde un equipo de profesionales dispuesto y comprometido los atenderá en horarios de 8:00 am a 12:00 pm y de 2:00 pm a 5:00 pm.