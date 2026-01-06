Julián López, presidente de la Cámara de Representantes. Foto: Cuenta de X de Julián López.

“Es muy grave creer que el continente es de Trump”: presidente de la cámara reacciona a amenazas

El representante a la Cámara, Julián López, quien oficia como presidente de la corporación, se refirió a las amenazas que profirió el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en medio de las reacciones a la captura de Nicolás Maduro en Venezuela.

Reacciones políticas en Colombia a la captura de Maduro

López apuntó directamente a las declaraciones de compañeros suyos, como la representante Lina Garrido, quienes se han expresado a favor de una intervención militar de EE. UU. en Colombia. “Creo que a los políticos nos gana la emocionalidad y el personaje que creamos le juega una mala pasada”, señaló.

“Estamos hablando de que un presidente extranjero bombardee un país sin ningún pretexto y después amenace nuestra institucionalidad; eso no lo podemos permitir”, puntualizó el político valluno.

“Estamos ante un inminente peligro de que EE. UU. pueda restablecer el orden que ellos consideran adecuado y fin de la discusión”, aseveró López.

¿Qué responsabilidad de Petro en las tensiones con Trump?

El presidente de la Cámara de Representantes hizo un llamado a la institucionalidad colombiana a “unirse en contra de lo que ocurrió en Venezuela”.

El representante por el Partido de la U se distanció de las posturas que sitúan las tensiones en diferencias individuales entre los líderes de ambos países y reiteró que las amenazas son también contra la estructura democrática colombiana.

“Por pensar diferente a Trump, ¿Petro es susceptible de que lo bombardeen y lo metan preso? Es el matón de barrio", opinó el congresista. “Es muy grave creer que el continente es de Trump”, sentenció.

“Ni Petro ni las instituciones tienen la responsabilidad, ninguno de nosotros ha violado la ley para que nos amenacen de esa manera”, expresó.