¿Qué cargos le imputarían a Nicolás Maduro? Expediente revelado por fiscal EE. UU.

Nicolás Maduro llega al tribunal de Manhattan, en Nueva York, donde será juzgado. Foto: Getty Images. / XNY/Star Max

Este lunes 5 de enero, el presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores tendrán su primera comparecencia en un tribunal federal en Nueva York, luego de ser capturados y trasladados al país. Ambos serán llevados ante el juez federal Alvin K. Hellerstein, en Manhattan, a las 12:00 hora local.

Hellerstein, de 92 años, está a cargo del Distrito Sur de Nueva York (SDNY), una jurisdicción respetada por los procesos vinculados a terrorismo, narcotráfico internacional, seguridad nacional y crímenes transnacionales.

Actualmente, lleva el proceso contra el exgeneral venezolano Hugo Armando, ‘El Pollo, Carvajal’, acusado de narcotráfico. Entre las primeras decisiones de Hellerstein en el caso, estableció el cronograma procesal y el calendario pretrial. En la fase probatoria, el juez aceptó la introducción de pruebas clave que vinculan a Carvajal con corrupción y violencia relacionada con narcotráfico.

Se espera que hoy, el juez Hellerstein realice la lectura formal de los cargos, así como la deifnición de aspectos como la detención preventiva, designación de abogados, entre otros.

¿Qué cargos enfrentan Nicolás Maduro y su esposa en Nueva York?

La fiscal general de Estado Unidos, Pam Bondi anunció que Maduro y su esposa fueron imputados en el distrito sur de Nueva York. La detención se llevó a cabo en la madrugada del sábado 3 de enero en una operación de Estados Unidos contra Venezuela, para luego ser trasladados al Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, una prisión federal de alta seguridad.

Según el Departamento de Justicia, el líder chavista está acusado de cuatro cargos federales: conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer esos mismos artefactos en apoyo de actividades criminales, así como de colaborar con organizaciones criminales calificadas como terroristas por Washington.

Por su parte, la primera dama venezolana enfrenta cargos vinculados a presuntas operaciones de apoyo logístico y financiero a la misma estructura criminal, según documentos judiciales.

“Durante más de 25 años, los líderes de Venezuela han abusado de sus posiciones de confianza pública y han corrompido instituciones que alguna vez fueron legítimas para importar toneladas de cocaína a Estados Unidos”, se lee en el documento oficial del Departamento de Justicia.

“Enfrentarán todo el peso de la justicia estadounidense“: fiscal Bondi

Según la fiscal Bondi, tanto Maduro como su esposa enfrentarán “todo el peso de la justicia estadounidense en territorio estadounidense y ante tribunales estadounidenses”. Agradeció al presidente Trump “haber tenido el valor de exigir rendición de cuentas en nombre del pueblo estadounidense”, y a los militares por la altamente exitosa misión para capturar a estos dos personajes:

“En nombre de todo el Departamento de Justicia de Estados Unidos, quiero agradecer al presidente Trump por haber tenido el valor de exigir rendición de cuentas en nombre del pueblo estadounidense, así como expresar un enorme agradecimiento a nuestros valientes militares, quienes llevaron a cabo la increíble y altamente exitosa misión para capturar a estos dos presuntos narcotraficantes internacionales.”

En marzo de 2020, Maduro ya había sido acusado en Manhattan en medio de una investigación de la Administración de Control de Drogas​ (DEA) donde ya figuraban con cargos vinculados con narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos con armas y artefactos destructivos.

En agosto de 2025, Estados Unidos duplicó la recompensa por información que conduzca al arresto del presidente venezolano de US$25 millones a US$50 millones.

US$15 millones : en marzo de 2020.

: en marzo de 2020. US$25 millones : en enero de 2025.

: en enero de 2025. US$50 millones: en agosto de 2025.

Figuras del círculo cercano de Maduro que serán imputados por EE. UU.

De acuerdo con la acusación conocida como“imputación sustitutiva”, en total, hay seis personas imputadas por Estados Unidos:

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela

Celia Flores, diputada y primera dama venezolana

Nicolás Ernesto Maduro Guerra, hijo del presidente y su mujer

Diosdado Cabello Rondón, ministro del Interior

Ramón Rodríguez Chacín, exministro del Interior

Héctor Rusthenford Guerrero Flores, líder de la banda criminal Tren de Aragua

Cargo Uno

Conspiración de narcoterrorismo - Incluye a Maduro, Diosdado Cabello y Ramón Rodríguez Chacín

Cargo Dos

Conspiración para importar cocaína - Incluye a Maduro, Diosdado Cabello, Ramón Rodríguez Chacín, Cilia Flories, Nicolás Ernesto Maduro guerra y Hector Rusthenford Guerrero, conocido como “Niño Guerrero”.

Cargo Tres

Posesión de ametralladoras y artefactos destructivos - Incluye a Maduro, Diosdado Cabello, Ramón Rodríguez Chacín, Cilia Flories, Nicolás Ernesto Maduro guerra y Hector Rusthenford Guerrero, conocido como “Niño Guerrero”.

Cargo Cuatro

Conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos - ncluye a Maduro, Diosdado Cabello, Ramón Rodríguez Chacín, Cilia Flories, Nicolás Ernesto Maduro Guerra y Hector Rusthenford Guerrero, conocido como “Niño Guerrero”.

Documento oficial de la acusación formal a Nicolás Maduro