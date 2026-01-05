Petro responde amenazas de Trump y aseguró que si es detenido “desatarán al jaguar popular”

El Presidente Gustavo Petro le respondió al gobierno de Estado Unidos, luego de que el Presidente Donald Trump indicara que no descartaría un operativo en Colombia.

También le respondió a Marcos Rubio Secretario de Estado de Estados Unidos, asegurando que el gobierno sigue luchando contra el narcotráfico y calificó la situación de intereses de políticos colombianos ligados a la mafia.

“Ordené retirar varios coroneles de inteligencia de mi policía por estar dando información falsa en contra del estado. No sea que Rubio este creyendo esas falacias”, aseguró el presidente Petro.

Petro agregó: “Si ustedes bombardean uno solo de estos grupos sin inteligencia suficiente, matarán muchos niños. Si bombardean campesinos se volverán miles de guerrilleros en las montañas”

Aseguró que en caso de una detención al presidente de Colombia, gran parte del país saldría a las calles y rodearía al jefe de estado.

“Y si detienen al presidente que buena parte de mi pueblo quiere y respeta, desataran al jaguar popular”. “Yo tengo una enorme confianza en mi pueblo y por eso le he solicitado al pueblo que defienda al presidente de cualquier acto violento ilegítimo en su contra. La forma de defenderme es tomarse el poder en todos los municipios del país. La orden a la fuerza pública es no disparar al pueblo y sí al invasor”, reitero el mandatario .

El presidente Petro aseguró que defenderá el territorio nacional ante las constantes amenazas del gobierno estadounidense.

“Aunque no he sido militar sé de la guerra y la clandestinidad. Juré no tocar una arma más desde el Pacto de paz de 1989, pero por la Patria tomaré de nuevo las armas que no quiero”.