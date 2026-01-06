Hay dos vías para Venezuela, la transición política o radicalización del chavismo: exalcalde Táchira

Crece la incertidumbre en Venezuela luego de la detención de Nicolás Maduro y la asignación de Delcy Rodríguez como presidenta encargada. En 6AM de Caracol Radio, el exalcalde de San Antonio de Táchira, reveló cuál es el panorama actual que se vive en la frontera y la situación que podrían enfrentar los ciudadanos de este país.

William Gómez enfatizó que, aunque Maduro no se encuentre en el poder, continúa el mismo gabinete y Delcy Rodríguez gobernando, manteniéndose aún un Ejecutivo radicalmente arraigado y sin ningún cambio.

“El poder político sigue totalmente intacto hasta el día de hoy”

“No hubo en absoluto cambio alguno en este gabinete. Sigue el ministro para la defensa ocupando el cargo, al igual que Diosdado Cabello, que es un actor político, el segundo al mando del partido de gobierno, también como ministro de Interior y Justicia, quien maneja todas las policías y organismos de inteligencia y contrainteligencia del Estado venezolano. Y pues este escenario, si bien reitero, no está en estos momentos Maduro al poder, pero la situación de control del poder en Venezuela el poder político sigue totalmente intacto hasta el día de hoy en los funcionarios de gobierno del Partido Socialista Unido de Venezuela Digámoslo así, la gente percibe como que todavía no está ese cambio real”.

El exalcalde de San Antonio del Táchira aseguró que los pasos siguientes serán decisivos para saber si se dará una transición de manera pacífica o, por el contrario, se radicalice aún más el régimen venezolano.

Afirmó que hay dos caminos para Venezuela luego de la detención de Maduro: el primero, es la transición política, en la que esperan se haga de manera pacífica con el tiempo y que los actores del actual gobierno decidan ceder el poder, o que estos mismos actores decidan radicalizar aún más su posición, siendo esto todo lo contrario a lo que está solicitando el gobierno norteamericano y otras instancias internacionales para garantizar la democracia en el país.

“Que los actores actuales de gobierno decidan ceder el poder político en Venezuela, que es lo que se está buscando en estos momentos, o sencillamente estos actores deciden radicalizar aún más su posición y esto iría en contra de lo que está solicitando el gobierno norteamericano y las otras instancias internacionales para garantizar la democracia y la continuidad dentro de Venezuela. Y esto podría generar ya un avance, un escalamiento, un conflicto armado, que es lo que la gente mantiene en estos momentos en vilo y en zozobra”.

Ante esta situación los ciudadanos venezolanos creen que es prematuro hablar de un cambio real para el país.

“El despliegue de la Fuerza Armada, tanto de organismos de inteligencia y contrainteligencia, han estado ya desde hace meses desplegados en puntos fronterizos, especialmente los pasos entre el Estado de Táchira y como norte de Santander, siendo esto la frontera más relevante y esto, pues conlleva que precisamente esos organismos de inteligencia y contrainteligencia tengan los ojos puestos sobre este punto y estos pasos fronterizos, ya que en estos momentos por la situación tan tensa y delicada que se maneja al interior de Venezuela, donde ya han decretado, incluso la ahora presidenta Delcy Rodríguez, Estado de Conmoción Exterior, esto, pues lleva a un nivel de que alguna suspensión de garantías constitucionales y estamos a merced de prácticamente de cualquier acción por parte del gobierno, a cualquier individuo dentro del territorio venezolano o ciudadano que ellos identifiquen como un riesgo para su seguridad política y personal de algunos actores del gobierno”.

“Hay una ala radical del chavismo que pudiera esto alterar”

Para Gómez, la clave está en que la situación no se dilate porque Estados Unidos podría tomar otro tipo de medidas.

“Si el gobierno de los Estados Unidos empieza a notar que no quieren cumplir o que están simplemente burlando las peticiones, esto bien lo dijo el presidente de los Estados Unidos y el secretario de Seguridad también de los Estados Unidos, donde indicaban que pasarían a seguir unas próximas acciones dentro, incluso armadas dentro del territorio venezolano, y esto llevaría a más situación difícil y compleja, porque sabemos que del gobierno hay muchas, aún hay, diríamos que seguidores, si no son la mayoría, pero hay seguidores y hay una ala radical del chavismo que pudiera esto alterar o distorsionar todo este entendimiento y llegar a un confrontamiento incluso de guerra interna con los Estados Unidos dentro del territorio venezolano”.

Desde zona de frontera entre Colombia y Venezuela en Norte de Santander, la gente espera que la situación en el vecino país se resuelva de la mejor manera para beneficio real de las comunidades.

Escuche la entrevista completa en Caracol Radio: