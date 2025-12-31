Atención arrendatarios: así se calculará el aumento del arriendo de vivienda para 2026 // Caracol Radio

Con la llegada del fin de año, una de las preocupaciones recurrentes para más de 7,4 millones de hogares que viven en arriendo en Colombia es el ajuste de su canon mensual para el próximo periodo.

Para el 2026, las reglas siguen siendo claras bajo la Ley 820 de 2003, que regula el arrendamiento de vivienda urbana: el bolsillo de los inquilinos dependerá directamente del comportamiento de la inflación.

El dato clave: ¿Cuánto podrá subir el arriendo?

El incremento máximo legal para los contratos de vivienda no podrá superar el Índice de Precios al Consumidor (IPC) total del año 2025.

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) será el encargado de revelar esta cifra oficial entre el 7 y el 8 de enero de 2026.

Las proyecciones: Hasta noviembre de 2025, el IPC se ubicaba en 5,3 %. Los analistas económicos estiman que la inflación anual podría cerrar en un rango entre el 5,1 % y el 5,8 %. Ese porcentaje final será el techo para los aumentos.

Tome nota: el aumento NO es automático en enero

Es fundamental que arrendadores y arrendatarios tengan claro que la ley protege al inquilino de alzas arbitrarias. Estas son las condiciones que sí o sí se deben cumplir para aplicar el nuevo valor en 2026:

Solo al renovar contrato: El aumento no se aplica automáticamente el 1 de enero. Solo se hace efectivo en el momento en que el contrato de arrendamiento se renueva (ya sea que se haya pactado a 6 o 12 meses). Notificación obligatoria: El dueño del inmueble o la inmobiliaria debe notificar el incremento de manera formal y por los medios autorizados en el contrato (como correo certificado o correo electrónico). Se puede negociar: La ley fija el IPC como tope máximo, pero las partes son libres de acordar un incremento inferior o incluso decidir no subir el precio si así lo convienen.

Un ejemplo para el bolsillo

Para entender el impacto, hagamos un ejercicio práctico. Supongamos que el DANE confirma que el IPC de 2025 cerró en 5,3 %:

Si usted paga actualmente un arriendo de $1.800.000 .

. El incremento máximo sería de $95.400 (el 5,3% de ese valor).

(el 5,3% de ese valor). Su nuevo canon mensual, al momento de renovar contrato en 2026, sería de $1.895.400.

Ojo a este límite adicional: La ley también establece que el valor del arriendo mensual nunca puede superar el 1% del valor comercial del inmueble.

El panorama del arriendo en Colombia

El mercado de arrendamientos en el país es robusto, moviendo cerca de 60 billones de pesos al año. Sin embargo, los precios han sentido presión recientemente.

Según reportes del sector, la reducción en la oferta de vivienda nueva (alertada por Camacol), sumada a la creación de cerca de 370.000 nuevos hogares cada año y fenómenos como la gentrificación por rentas turísticas cortas, han empujado los valores hacia arriba en las principales ciudades.

Actualmente, en capitales como Bogotá, Medellín, Cali y Bucaramanga, el tiempo promedio para lograr arrendar una vivienda oscila entre los 3,7 y 3,9 meses.