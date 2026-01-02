MinTrabajo confirma que desvinculará vivienda VIS y VIP del salario mínimo 2026

Atención arrendatarios: así se calculará el aumento del arriendo de vivienda para 2026 // Caracol Radio

ECONOMÍA

El 2026 llega con un aumento en el salarió mínimo para los colombianos en el 23%. Con este incremento, que está tres veces por encima de la inflación, también se advierten riesgos inflacionarios y que poder adquirir una vivienda sea más complicado para las familias colombianas.

Frente a estos posibles riesgos, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino dijo en La W que se expedirá un decreto que desindenxe la Vivienda de Interés Social (VIS) y Prioritario (VIP) del incremento del salario mínimo.

“Vamos a expedir un decreto de desindexación del valor de la vivienda de interés social y de la vivienda de interés prioritario que está hoy atada al incremento del salario mínimo para evitar digamos un fenómeno especulativo en un área que es muy importante para las familias de Colombia”, indicó el ministro Sanguino.

Asocapitales recordó que la Vivienda de Interés Social está definida en salarios mínimos, por lo que el incremento del salario base genera un ajuste automático en los topes de precio de las viviendas de interés social

“Este cambio incide directamente en el valor máximo al que pueden comercializarse este tipo de inmuebles, elevando los límites hasta en $ 49 millones frente a los rangos anteriores, dependiendo de la categoría de vivienda y la ciudad donde se ubique el proyecto”, indicó Andrés Santamaría, director de Asocapitales.

En este contexto, el reciente aumento del salario mínimo genera efectos inmediatos en el sector vivienda cmo por ejemplo:

Menor oferta de vivienda: el incremento de los costos reduce el número de proyectos de Vivienda de Interés Social que pueden desarrollarse.

Dificultades en los programas de vivienda: los programas de vivienda urbana y de mejoramiento integral enfrentan mayores presiones presupuestales y ajustes en sus cronogramas.

Menor decisión de compra: muchas familias pueden desistir de adquirir vivienda, ya que el precio final resulta superior a lo inicialmente proyectado y se reducen las condiciones favorables de crédito o subsidio.

Además, Sanguino aseguró que trabajan en un paquete de medidas para controlar los posibles efectos inflacionarios en los precios, por lo que se decretará un estado de alerta para vigilar el comportamiento de los precios y sancionar cualquier práctica ilegal.