Nuevo aumento en la tarifa del bus al aeropuerto José María Córdova

Medellín

Desde este jueves, 1° de enero, los viajeros que se movilizan entre Medellín y el Aeropuerto José María Córdova de Rionegro enfrentan un nuevo ajuste en la tarifa del bus directo operado por la empresa COMBUSES S.A. El pasaje, que hasta el 31 de diciembre costaba $17mil pesos, quedó finalmente en $20.000 por persona, pese a que inicialmente se había anunciado un valor de $19 mil pesos colombianos.

Según la transportadora, el ajuste responde al incremento en los costos de operación, como el valor de la gasolina y los peajes, factores que aumentan de manera constante año tras año.

Entre las novedades para este año se destaca la posibilidad de comprar los tiquetes en línea, permitiendo a los usuarios reservar sus viajes con anticipación. Además, se mantienen diversas opciones de pago: efectivo, Tarjeta Cívica, tarjetas débito y crédito, y transferencias mediante códigos QR.

Debate en redes sociales

La medida, que representa un incremento cercano al 18%, generó confusión en los puntos de venta y abrió un debate en redes sociales. En plataformas como Instagram, los usuarios han relacionado el alza tarifaria con el reciente aumento del salario mínimo, cuestionando el impacto en el bolsillo de los usuarios frecuentes.