TransCaribe desmiente aumento de tarifas y confirma que el pasaje sigue en 3.400

TransCaribe desmiente de manera categórica una información que circula a través de las redes sociales en la que se afirma que el sistema aumentó el valor de su tarifa.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Aclaramos que, de momento, no se ha aprobado ni decretado ningún aumento en el valor de la tarifa del sistema, la cual sigue manteniéndose en $3.400.

Invitamos a nuestros usuarios y a la ciudadanía cartagenera a informarse sobre cualquier novedad acerca del sistema en nuestras redes sociales oficiales y nuestro canal de WhatsApp “TransCaribe te informa”, y no difundir falsas informaciones.