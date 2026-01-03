Suben tarifas del transporte público en Neiva

Desde el 1 de enero de 2026 entraron en vigencia las nuevas tarifas del transporte público urbano y rural en Neiva, tras la expedición del Decreto 0528 de 2025 por parte del alcalde Germán Casagua Bonilla. El ajuste cobija tanto a los buses que operan dentro del perímetro urbano como a las rutas que conectan la ciudad con los corregimientos.

El incremento autorizado es de $200 en días hábiles y de $300 en horarios nocturnos, domingos y festivos, aplicable tanto al servicio básico como al de lujo, que corresponde a los buses con aire acondicionado. Según la administración municipal, el ajuste busca garantizar la sostenibilidad del sistema ante el aumento de los costos operativos y del combustible.

Con la nueva disposición, el pasaje urbano quedó en $3.000 sin aire acondicionado y $3.200 con aire acondicionado. En horario nocturno —entre las 8:00 de la noche y las 5:00 de la mañana—, así como domingos y festivos, la tarifa será de $3.100 y $3.300, respectivamente.

En cuanto a las rutas rurales, las tarifas oscilan entre $3.400 y $6.000, dependiendo del trayecto y el tipo de servicio. Por ejemplo, la ruta El Caguán–Fortalecillas–Neiva quedó en $3.400 en servicio básico y $3.500 en servicio de lujo; El Triunfo–Caguán–Santa Bárbara, en $4.300 y $4.400; y Guacirco–Surabastos–Mercaneiva, en $5.900 y $6.000. En todos los casos aplica un recargo adicional de $100 en horario nocturno o festivo.

La secretaria de Movilidad de Neiva, Edna Johanna Cruz, explicó que el incremento fue producto de una concertación con los transportadores y se definió teniendo en cuenta variables como el aumento proyectado del salario mínimo, los costos operacionales, el IPC y el alza en el precio del diésel, que en 2025 subió cerca de $400 por galón.

“Es un incremento que no supera el 6 % para los usuarios y no resulta agresivo. La intención es motivar a los ciudadanos a retomar el uso del transporte público”, señaló la funcionaria, quien además destacó que este año se proyecta una mejora en la prestación del servicio con la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público, la renovación de flota y la incorporación de tecnología.

De manera paralela, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) anunció incrementos en los precios de los combustibles desde el 1 de enero. En Neiva, el galón de gasolina ronda los $16.600 y el diésel los $11.368, factores que también inciden en la estructura tarifaria del transporte público.