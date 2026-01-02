Aún no se define el incremento de las tarifas del transporte público en Bucaramanga

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Bucaramanga

A comienzos del nuevo año, continua sin definirse el ajuste en las tarifas del transporte público en el área metropolitana, debido a la reciente expedición del decreto que establece el aumento del salario mínimo y su impacto en los costos de operación.

Cristian Andrés Reyes Aguilar, concejal de Bucaramanga, explicó que el decreto del salario mínimo, expedido a finales de diciembre, obligó a revisar los costos de operación del sistema de transporte, razón por la cual se planteó la actualización de los estudios técnicos antes de fijar nuevas tarifas.

Señaló que una de las propuestas es mantener la tarifa diferencial en las rutas cortas, con un valor que estaría entre 3.000 y 3.100 pesos, para garantizar un pasaje accesible y no afectar el bolsillo de los usuarios.

Sobre la tarifa mínima de los taxis, el concejal, señaló que “no fue aprobada todavía” al cierre del 2025 y que “la Subdirección de Transporte va a sentarse a consultar con los transportadores y a socializarles el estudio”.

Indicó que la proyección presentada contempla “una carrera mínima de 9.100 pesos y un cobro de 93 pesos por cada 60 metros recorridos”, cifras que serán revisadas antes de tomar una decisión definitiva.

Finalmente, se anunció que el próximo lunes 5 de enero, a las 10 de la mañana, se realizará una nueva junta con el estudio actualizado. Ese mismo día se daría a conocer la decisión final y, de aprobarse, las nuevas tarifas comenzarían a regir de manera inmediata en el transporte público del área metropolitana.