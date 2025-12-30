‘Golazo imposible’ de Luis Díaz, nominado al mejor gol del 2025 en la Bundesliga

A Luis Díaz le ha bastado poco tiempo para dar de qué hablar por sus actuaciones en el Bayern Múnich. Una vez más demostró que no conoce la palabra adaptación, pues desde que llegó al fútbol alemán se ha desempeñado como si llevar años en este. Su labor en el equipo bávaro lo ha llevado a ser considerado, por muchos, como el mejor del mundo en la posición de extremo izquierdo.

Entre sus 13 goles (en 22 partidos) con la camiseta del Bayern, el más vistoso fue el que le marcó al Unión Berlín por la fecha 10 de la Bundesliga. Fue el empate parcial al minuto 38 y le dio la vuelta al mundo por la complejidad que significó la anotación.

Nominado al mejor gol del 2025 en la Bundesliga

Fue catalogado como un gol imposible. Era un balón que parecía irse por la línea final, pero Lucho no renunció y se arrastró para no dejarla escapar. Luego con un toque eludió a un rival y posteriormente sacó el remate con un efecto perfecto para sorprender al arquero rival.

La dificultad del remate se aterriza cuando se tiene en cuenta que el ángulo era de apenas 1.8 grados entre el balón y la línea de meta. Solo un gol directo de tiro de esquina ha sido marcado desde un ángulo más cerrado en las cinco ligas principales de Europa esta temporada.

Además, la expectativa de gol de ese disparo fue del 0.03, lo que significa que se esperaría que una jugada así termina en gol el 3% de las veces.

Partiendo de todo lo anterior, la Bundesliga postuló esta anotación del guajiro entre las 15 que compiten por el gol del año en la Bundesliga. En el listado hay otros seis jugadores del Bayern Múnich, así como también aparece Florian Wirtz, Niclas Füllkrug, entre otros.

“De los 940 goles anotados en 306 partidos de la Bundesliga en los últimos 12 meses, incluyendo 31 de Harry Kane, del Bayern de Múnich, solo uno puede ser considerado el mejor. ¿Cuál elegirías como el Gol del Año 2025?“, escribieron en la página web.

El último ganador del gol del año (2024) fue Jamal Musiala, jugador del Bayern Múnich que está próximo a regresar de una lesión. Para votar por el gol de Luis Díaz como el mejor del 2025, lo puede hacer en la aplicación de la Bundesliga.

Reviva el golazo de Luis Díaz