Repotenciación y renovación del Centro cultural Claustro Comfama

Medellín

El Claustro Comfama San Ignacio, edificio patrimonial con 222 años de historia y 12.000 m² ubicado en el corazón de Medellín, entregó oficialmente la segunda etapa de su proceso de renovación, un proyecto que combina intervención arquitectónica, fortalecimiento cultural y un hallazgo arqueológico sin precedentes para la ciudad. Esta fase representó una inversión de $19.000 millones, y hace parte de un plan que alcanzará los $93.000 millones en 2027, aprobado por el Consejo Directivo de la Caja de compensación.

Desde que Comfama asumió la restauración del Claustro en 2021, el proyecto ha sido considerado uno de los más ambiciosos de la entidad por su valor histórico y su impacto social. En 2023 se entregó la primera etapa, que incluyó el Patio Teatro, salas de edición de audio y video, espacios museográficos, cafés, una terraza y nuevas aulas. Más de 2,1 millones de personas han visitado el centro cultural desde entonces, mientras que 86.000 se han matriculado en cursos de educación para la vida.

Nuevos espacios para el conocimiento y los oficios:

La segunda etapa, ejecutada entre 2023 y 2025, amplía la oferta educativa y cultural del Claustro con la renovación de la biblioteca general e infantil, que ahora dispone de más de 31.000 títulos. También se incorporan laboratorios y cocinas tecnológicas para prácticas culinarias, y talleres especializados en joyería, carpintería, ebanistería, cerámica y artes gráficas, que buscan fortalecer las vocaciones creativas y los oficios para la vida laboral.

Un hallazgo que cambia la historia del edificio y de Medellín:

Durante las excavaciones realizadas entre abril de 2023 y septiembre de 2024 en el patio contiguo a la entrada de la calle Pichincha, el equipo de arquitectura y arqueología de Comfama descubrió vestigios del primer acueducto de Medellín, estructuras que datan del siglo XIX. El hallazgo, que obligó a modificar el diseño original del patio, dio origen a una sala expositiva a cielo abierto de 170 m².

Por el manejo responsable y riguroso de este descubrimiento, el proyecto recibió un reconocimiento del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH).

Un espacio para el encuentro y la transformación social:

En la primera etapa ya se habían revelado otros tesoros, como un mural oculto bajo siete capas de pintura, ventanas arqueológicas y calas estratigráficas que evidencian los cambios del edificio a lo largo de más de dos siglos.

Para Comfama, cada avance reafirma el propósito social del proyecto.

“A partir de este espacio y sus contenidos estamos contribuyendo a consolidar una sociedad más justa, en la que es posible transformar la vida de las familias e inspirar a las empresas de Antioquia. Aquí vemos materializado el aporte enorme que le hace la compensación al país, gracias a la confianza que las empresas depositan al sistema del subsidio familiar. Con proyectos como este, cuidamos nuestro patrimonio, abrimos caminos para la formación y el conocimiento y disfrutamos del arte y la cultura”, expuso David Escobar Arango, director de Comfama.

El Claustro se consolida así como uno de los centros culturales y educativos más importantes del país, con más de 6.000 eventos realizados desde 2021 en cine, teatro, danza, tertulias y conciertos, convirtiéndose en un punto de encuentro para los habitantes de Medellín y visitantes de todo el mundo.