Nuevo subsidio en Medellín ampliará el acceso a mejoramientos de vivienda a miles de hogares

Medellín, Antioquia

El programa incluye, por primera vez, un modelo que combina crédito más subsidio, con el que los hogares que ganan entre dos y cuatro salarios mínimos podrán recibir un subsidio equivalente al valor del crédito que gestionen, con un tope de 15 millones de pesos, según explicó la Administración Distrital y la Empresa de Vivienda de Antioquia (VIVA).

Los hogares de hasta dos salarios mínimos continuarán recibiendo el subsidio del 100% para sus mejoramientos, como se venía implementando. La inclusión del nuevo rango de ingresos busca llegar a familias que, aunque tienen un ingreso mayor, no cuentan con capacidad de ahorro para intervenir baños, cocinas, pisos, redes eléctricas o hidráulicas, o realizar reparaciones estructurales necesarias.

De acuerdo con las declaraciones entregadas, este modelo permitirá que una familia que acceda a un crédito -por ejemplo, de 10 millones de pesos- pueda recibir un subsidio del mismo monto, duplicando así la inversión disponible para mejorar su vivienda. La estrategia es posible gracias a la alianza con VIVA y entidades como CrediAntioquia, Confiar y Comfama, que facilitarán los créditos según sus propios requisitos.

Las intervenciones permitidas incluyen reparaciones estructurales, reforzamiento de muros y cubiertas, mejoras en cocina y baño, cambio de pisos y adecuaciones en redes internas, siempre cumpliendo con los requisitos técnicos y normativos. Las familias podrán inscribirse en www.isvimed.gov.co o acudir a jornadas presenciales en diferentes comunas y corregimientos.

El alcalde Federico Gutiérrez señaló además, que el programa tiene criterios de priorización para mujeres cabeza de hogar, adultos mayores y personas con discapacidad y que la vivienda debe estar ubicada en suelo apto, con servicios públicos conectados, título en orden y sin haber recibido un subsidio de vivienda en los últimos diez años. Ningún integrante del hogar puede tener otra vivienda.

Este planteamiento, según las propias declaraciones, busca disminuir el déficit cualitativo de vivienda en Medellín y promover un esfuerzo compartido. También se mencionó que, más allá del subsidio, la ciudad debe avanzar en generar oportunidades para que las familias mejoren sus ingresos y puedan sostener mejoras reales en su calidad de vida.