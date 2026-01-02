El incendio en el Cerro Quitasol de Bello consumió 84 hectáreas de bosque

Bello- Antioquia

Los organismos de socorro y la alcaldía del municipio de Bello lograron extinguir por completo incendio en El Cerro Quitasol, donde, según la primera hipótesis, una fogata sería la que generó la conflagración que duró cuatro días y que consumió 84 hectáreas de bosque.

La alcaldía entregó un reporte actualizado sobre esta emergencia; indica que se contó con el apoyo del helicóptero Black Hawk de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, que hizo más de 10 descargas directamente sobre la corona del incendio forestal lo que fue vital para extinguir las llamas.

“Más de 48 horas de trabajo continuo, el incendio se mitigó y la lluvia ayudó a enfriar todo el terreno. Le damos a la comunidad un parte de tranquilidad para este incendio forestal en el Cerro Quitasol. Estamos estimando un promedio de 84 hectáreas quemadas”, manifestó el Capitán Nelson Zuluaica, comandante de bomberos de Bello.

En el lugar trabajaron en el control del incendio desde la cabeza hasta la cola 48 unidades de Bomberos, nueve integrantes de la Defensa Civil, sumado a la Fuerza Aeroespacial, ademas de la Policía y El Ejército, además de el Dagran y el SIATA.

“La invitación que le hacemos a la comunidad es más disciplina, más control, más respeto por el medioambiente y los animalitos que también mueren en estos incendios”, agregó el socorrista.

Para sofocar el incendio fueron necesarios 25 mil litros de agua que fueron descargados directamente en las llamas.