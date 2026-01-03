Lluvias: El río Tarazá se llevó varios negocios que se habían ubicado en la playa por las fiestas

Tarazá- Antioquia

En las últimas horas, los comerciantes del municipio de Tarazá, en el Bajo Cauca antioqueño, sufrieron los estragos hechos por el río Tarazá que, debido a las fuertes lluvias, elevó su caudal, arrastrando consigo varios ranchos ubicados en la playa del afluente.

Según el reporte del Yomer Fabián Álvarez Correa, los comerciantes habían instalado los negocios en la orilla con motivo de las fiestas del Río que se realizan a principios de enero. Los ranchos construidos para esta festividad estaban llenos de mercancía; se la llevó el afluente, lo que dejó bastante afectados económicamente a quienes terminaron perjudicados.

“Con respecto a los negocios que estaban a la orilla del río, son negocios que se hicieron muy cerca realmente a su caudal; al subir, pues, su caudal se llevó los ranchos o las casetas que habían allá establecidas. Hasta el momento no nos han pasado un censo”, manifestó el alcalde Álvarez Correa.

También manifestó que los comerciantes se habían instalado en el lugar antes del tiempo destinado para esta actividad.

“Esa es una parte que nosotros alquilamos para hacer las fiestas y las fiestas del municipio, que son entre el 9 y el 11 de enero; todavía no se tiene establecido cómo va a ser el tema de los negocios o los fiestas que se ponen allá, sino que las personas apresuradamente se establecieron allá sin permitir que la administración hiciera el debido control”, agregó.

El caudal del río también inundó algunos sectores del área urbana cercanos al afluente debido a que el sistema de alcantarillado colapsó ante la cantidad de agua.