Indepaz reportó la primera masacre del país en 2026: ocurrió en el norte del Cauca

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, confirmó la primera masacre registrada en el país en el año 2026, ocurrida en el municipio de Santander de Quilichao, en el norte del Cauca.

De acuerdo con el reporte del observatorio, el primer hecho ocurrió al interior de un establecimiento comercial, donde fue asesinada con arma de fuego Irma Yulie Erazo Reina, quien administraba el lugar.

Posteriormente, durante el velorio de la víctima, sujetos armados llegaron hasta el lugar y asesinaron a Reina Nancy Stella, de 53 años y Angélica María Cantoñí de 35 años.

El coordinador de Indepaz, Leonardo González, señaló que la secuencia de los hechos permite clasificar el caso como una masacre.

“En Santander de Quilichao se registraron tres homicidios que, por su continuidad y conexión, configuran la primera masacre ocurrida en el país en este año 2026”, explicó.

#Cauca | Indepaz reportó la primera masacre del 2026. El suceso violento ocurrió en el municipio de Santander de Quilichao donde tres personas fueron asesinadas.



El primer ataque ocurrió en un establecimiento comercial; horas después, durante el velorio, hombres armados… pic.twitter.com/IvABHQok6G — Caracol Radio (@CaracolRadio) January 5, 2026

Indepaz recordó que en el municipio de Santander de Quilichao se encuentran vigentes las alertas tempranas 013 y 036 de 2025, emitidas por la Defensoría del Pueblo, que advierten sobre el riesgo para la población civil, la imposición de normas de gobernanza ilegal y la presencia constante de grupos armados ilegales en el territorio.

En esta zona del norte del Cauca tiene amplia presencia la estructura Dagoberto Ramos, de las disidencias de las Farc, bajo el mando de Iván Mordisco.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para establecer las causas y dar con el paradero de los responsables del asesinato múltiple.