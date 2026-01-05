Policía reportó reducción de homicidios y otros delitos en Cauca durante el mes de diciembre

Popayán, Cauca

La reducción de homicidios y otros delitos marcó el balance de seguridad entregado por el Departamento de Policía Cauca durante el mes de diciembre de 2025, en la estrategia “Plan Navidad con Propósito”, implementada en distintos municipios del departamento.

De acuerdo con el reporte oficial, diciembre cerró con una tasa de 3,46 homicidios por cada 100 mil habitantes, la más baja de los últimos cinco años en el Cauca.

Así lo confirmó el coronel Carlos Mario Bustamante, comandante encargado del Departamento de Policía Cauca, quien indicó que “durante este periodo también se registró una reducción del 32 % en casos de violencia intrafamiliar y del 8 % en delitos sexuales, lo que refleja el impacto del trabajo preventivo y operativo”.

Durante el último mes del año, la Policía realizó 87 capturas por diferentes delitos y logró la incautación de 15 armas de fuego en distintos municipios del territorio caucano.

De manera puntual, entre la noche del 31 de diciembre y la madrugada del 1 de enero de 2026, se presentó una reducción del 78 % en homicidios, con solo dos casos registrados en los municipios de Bolívar y Morales, al sur del Cauca.

En materia de seguridad vial, las autoridades informaron que durante diciembre se registraron 16 siniestros viales, con 12 personas lesionadas y cinco personas fallecidas, lo que representa una disminución del 63 % en personas lesionadas frente al mismo periodo de 2024.

El coronel Bustamante reiteró el llamado a la ciudadanía a la prevención de hechos violentos durante las celebraciones. “La intolerancia y las riñas continúan siendo el principal factor de violencia en estas fechas; por eso insistimos en una celebración responsable y en el respeto por la vida”, agregó.

En cuanto a convivencia ciudadana, la Policía impuso más de 106 comparendos por riñas, manipulación de pólvora y comportamientos contrarios a la tranquilidad pública.

Finalmente, el balance reporta reducciones en otros delitos como: abigeato (89 %), hurto a comercio (54 %), extorsión (18 %), hurto a personas (13 %), hurto a automotores (11 %) y hurto a residencias (7 %).

Las autoridades anunciaron que durante 2026 mantendrán y reforzarán los operativos de control en todo el departamento, con el objetivo de consolidar la reducción de delitos y fortalecer la seguridad y la convivencia ciudadana en el Cauca

