Cauca cerró la temporada decembrina con 81 quemados con pólvora

Popayán, Cauca

El departamento del Cauca cerró la temporada decembrina de 2025 e inició el año 2026 con un total de 81 personas lesionadas por la manipulación de pólvora, una cifra superior a la registrada en 2024, cuando se reportaron 64 casos.

Del total de afectados, 42 son menores de edad y 39 adultos, situación que mantiene en alerta a las autoridades por el riesgo que representa el uso de pólvora, especialmente cuando es manipulada por niños y adolescentes.

La Secretaría de Salud del Cauca confirmó que Popayán concentra el mayor número de casos con 13 personas lesionadas, seguida de Santander de Quilichao (9), Caldono (6) y Suárez (5).

Otros municipios como Puracé, Cajibío, El Tambo, Balboa, Jambaló, Totoró, Piamonte, Guapi y Toribío registraron un caso cada uno.

Según el reporte oficial, los artefactos que más lesiones causaron fueron totes, cohetes, voladores, volcanes, luces de bengala y otros elementos pirotécnicos.

La secretaria de Salud del Cauca, Carolina Camargo, rechazó de manera contundente las prácticas asociadas al uso de pólvora y advirtió sobre la falta de control y conciencia frente a esta problemática.

“Solo en la noche del 31 de diciembre y durante el primero de enero se registraron 25 casos nuevos, lo que nos llevó a un total de 81 personas lesionadas en el departamento”.

La funcionaria señaló que la alta afectación en menores de edad evidencia fallas en la prevención y el control en los municipios. “Si no hay control por parte de los alcaldes en los municipios, no vamos a tener cifras que nos permitan decir que el Cauca está trabajando para prevenir estas lesiones”.

Camargo indicó que el consolidado oficial se continuará realizando hasta el 10 de enero y reiteró el llamado a la comunidad y a las administraciones municipales para reforzar las acciones de prevención.

