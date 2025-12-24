Destruyen en Cauca gigantesco depósito de explosivos de las disidencias de ‘Iván Mordisco’

Buenos Aires, Cauca

En el norte del departamento, y tras un trabajo articulado entre el Ejército Nacional, la Policía y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, fue ubicado y destruido un gigantesco depósito ilegal de explosivos perteneciente a la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, al mando de alias Iván Mordisco.

La operación se desarrolló en la vereda San Ignacio, zona rural del municipio de Buenos Aires, donde labores de inteligencia permitieron ubicar un taller clandestino en el que el grupo armado acondicionaba vehículos con explosivos para ejecutar acciones terroristas contra la Fuerza Pública en Cauca y Valle del Cauca.

En el sitio fueron encontrados cuatro vehículos preparados como carros bomba: una volqueta, un furgón y dos automóviles, además de drones, cilindros cargados con explosivos, municiones y material de guerra.

De acuerdo con las autoridades, este depósito habría sido ordenado por alias Cachorro, señalado explosivista del grupo armado ilegal, vinculado a recientes ataques en el casco urbano de Buenos Aires y múltiples acciones terroristas en el norte del Cauca.

En total, fueron destruidos de manera controlada cerca de 1.700 kilogramos de explosivos de alto poder, que iban a ser utilizados para la fabricación de artefactos terroristas.

Durante el operativo, las tropas sostuvieron combates con integrantes del frente Jaime Martínez, estructura armada al mando de alias Marlon.

