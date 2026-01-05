Ejército destruyó un artefacto explosivo instalado en la vía Panamericana entre Cauca y Nariño
Según las autoridades, el explosivo habría sido instalado por la estructura Carlos Patiño, de las disidencias de “Iván Mordisco”, en el sur del departamento.
Patía, Cauca
Tropas del Ejército Nacional neutralizaron de manera controlada un artefacto explosivo improvisado que había sido instalado sobre la vía Panamericana, en el tramo que comunica a Popayán con Pasto, a la altura del corregimiento de Piedra Sentada, municipio de El Patía, al sur del Cauca.
La situación fue alertada por transportadores y viajeros que se movilizaban por este corredor vial, quienes advirtieron la presencia del explosivo a un costado de la carretera.
De acuerdo con las autoridades, el explosivo habría sido instalado por la estructura Carlos Patiño, de las disidencias de las Farc.
El hecho se registró cuando cientos de viajeros se desplazaban por esta importante vía, con motivo de las celebraciones y actividades de los Carnavales de Blancos y Negros en Pasto, Nariño.
Por varios minutos, la vía Panamericana permaneció cerrada de manera preventiva, mientras se adelantaban las labores de verificación y posteriormente fue habilitada tras la neutralización del artefacto.
En el lugar hizo presencia el equipo de Explosivos y Demoliciones (EXDE) del Ejército Nacional, que realizó la destrucción controlada del explosivo, cumpliendo con todos los protocolos de seguridad establecidos y sin que se reportaran personas lesionadas.
El Ejército confirmó que continuará con las operaciones militares para reforzar la seguridad en los ejes viales del Cauca y proteger a las comunidades del suroccidente colombiano.
