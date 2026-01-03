Internacional

Estados Unidos juzgará a Nicolás Maduro por terrorismo y narcotráfico, esta es la acusación

El Departamento de Justicia estadounidense reveló la acusación oficial que recae sobre Nicolás Maduro y su círculo cercano tras su captura y extracción de Venezuela.

El Departamento de Justicia estadounidense reveló la acusación oficial que recae sobre Nicolás Maduro y su círculo cercano tras su captura y extracción de Venezuela. (Foto: Getty / Cortesía / Caracol Radio)

El Departamento de Justicia estadounidense reveló la acusación oficial que recae sobre Nicolás Maduro y su círculo cercano tras su captura y extracción de Venezuela. (Foto: Getty / Cortesía / Caracol Radio)

La Fiscal General de Estados Unidos, Pam Bondi, publicó en línea la acusación federal en la que se señala al presidente venezolano Nicolás Maduro, a su esposa y a otras cuatro personas de conspiración de narcoterrorismo y otros cargos.

Esta acusación formal se presentó en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Manhattan. Además de Maduro y su esposa, Cilia Flores, también se imputan a su hijo, Nicolás Ernesto Maduro Guerra, Diosado Cabello Rondón, Ramón Rodríguez Chachín y Héctor Rusthenford Guerrero Flores.

El documento inicia recordando que “durante más de 25 años, los líderes de Venezuela han abusado de sus posiciones de confianza pública y han corrompido instituciones que alguna vez fueron legítimas para importar toneladas de cocaína a Estados Unidos”.

“Nicolás Maduro Moros, el acusado, ahora está al mando de un gobierno corrupto e ilegítimo que, durante décadas, ha utilizado el poder gubernamental para proteger y promover actividades ilegales, incluido el narcotráfico”, señala el documento.

Los acusados y los cargos

Las personas acusadas por el gobierno estadounidense en este caso son:

  • Nicolás Maduro, expresidente de Venezuela.
  • Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro.
  • Nicolás Ernesto Maduro Guerra, hijo de Nicolás Maduro.
  • Diosado Cabello Rondón, ministro del Interior, Justicia y Paz.
  • Ramón Rodríguez Chachín, exministro del Interior, Justicia y Paz.
  • Héctor Rusthenford Guerrero Flores, líder del Tren de Aragua.

Además del cargo de conspiración de narcoterrorismo, la acusación alega otros tres cargos criminales:

  • Conspiración para importar cocaína;
  • Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos,
  • Conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

Consulte el documento aquí:

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad