Estados Unidos juzgará a Nicolás Maduro por terrorismo y narcotráfico, esta es la acusación

El Departamento de Justicia estadounidense reveló la acusación oficial que recae sobre Nicolás Maduro y su círculo cercano tras su captura y extracción de Venezuela. (Foto: Getty / Cortesía / Caracol Radio)

La Fiscal General de Estados Unidos, Pam Bondi, publicó en línea la acusación federal en la que se señala al presidente venezolano Nicolás Maduro, a su esposa y a otras cuatro personas de conspiración de narcoterrorismo y otros cargos.

Esta acusación formal se presentó en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Manhattan. Además de Maduro y su esposa, Cilia Flores, también se imputan a su hijo, Nicolás Ernesto Maduro Guerra, Diosado Cabello Rondón, Ramón Rodríguez Chachín y Héctor Rusthenford Guerrero Flores.

El documento inicia recordando que “durante más de 25 años, los líderes de Venezuela han abusado de sus posiciones de confianza pública y han corrompido instituciones que alguna vez fueron legítimas para importar toneladas de cocaína a Estados Unidos”.

“Nicolás Maduro Moros, el acusado, ahora está al mando de un gobierno corrupto e ilegítimo que, durante décadas, ha utilizado el poder gubernamental para proteger y promover actividades ilegales, incluido el narcotráfico”, señala el documento.

Los acusados y los cargos

Las personas acusadas por el gobierno estadounidense en este caso son:

Nicolás Maduro, expresidente de Venezuela.

expresidente de Venezuela. Cilia Flores , esposa de Nicolás Maduro.

, esposa de Nicolás Maduro. Nicolás Ernesto Maduro Guerra, hijo de Nicolás Maduro.

hijo de Nicolás Maduro. Diosado Cabello Rondón, ministro del Interior, Justicia y Paz.

ministro del Interior, Justicia y Paz. Ramón Rodríguez Chachín, exministro del Interior, Justicia y Paz.

exministro del Interior, Justicia y Paz. Héctor Rusthenford Guerrero Flores, líder del Tren de Aragua.

Además del cargo de conspiración de narcoterrorismo, la acusación alega otros tres cargos criminales:

Conspiración para importar cocaína;

Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos,

Conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

Consulte el documento aquí: