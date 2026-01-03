Estados Unidos juzgará a Nicolás Maduro por terrorismo y narcotráfico, esta es la acusación
El Departamento de Justicia estadounidense reveló la acusación oficial que recae sobre Nicolás Maduro y su círculo cercano tras su captura y extracción de Venezuela.
La Fiscal General de Estados Unidos, Pam Bondi, publicó en línea la acusación federal en la que se señala al presidente venezolano Nicolás Maduro, a su esposa y a otras cuatro personas de conspiración de narcoterrorismo y otros cargos.
Esta acusación formal se presentó en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Manhattan. Además de Maduro y su esposa, Cilia Flores, también se imputan a su hijo, Nicolás Ernesto Maduro Guerra, Diosado Cabello Rondón, Ramón Rodríguez Chachín y Héctor Rusthenford Guerrero Flores.
El documento inicia recordando que “durante más de 25 años, los líderes de Venezuela han abusado de sus posiciones de confianza pública y han corrompido instituciones que alguna vez fueron legítimas para importar toneladas de cocaína a Estados Unidos”.
“Nicolás Maduro Moros, el acusado, ahora está al mando de un gobierno corrupto e ilegítimo que, durante décadas, ha utilizado el poder gubernamental para proteger y promover actividades ilegales, incluido el narcotráfico”, señala el documento.
Los acusados y los cargos
Las personas acusadas por el gobierno estadounidense en este caso son:
- Nicolás Maduro, expresidente de Venezuela.
- Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro.
- Nicolás Ernesto Maduro Guerra, hijo de Nicolás Maduro.
- Diosado Cabello Rondón, ministro del Interior, Justicia y Paz.
- Ramón Rodríguez Chachín, exministro del Interior, Justicia y Paz.
- Héctor Rusthenford Guerrero Flores, líder del Tren de Aragua.
Además del cargo de conspiración de narcoterrorismo, la acusación alega otros tres cargos criminales:
- Conspiración para importar cocaína;
- Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos,
- Conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.
Consulte el documento aquí: