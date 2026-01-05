Cartagenera murió en Venezuela durante bombardeo de EE. UU. contra Maduro

La ejecución de la operación ‘Resolución Absoluta’, desplegada por Estados Unidos en la madrugada del pasado 3 de enero para capturar a Nicolás Maduro, dejó una trágica huella en la ciudad de Cartagena. Yohana Rodríguez Sierra, una comerciante cartagenera de 45 años, perdió la vida tras el impacto de un misil en su vivienda ubicada en el municipio de El Hatillo, estado de Miranda.

El ataque, dirigido presuntamente a unas antenas de telecomunicaciones cercanas a su quinta, convirtió una noche de descanso en una escena de guerra que hoy enluta al corregimiento de Bayunca.

En medio del caos, la hija de la víctima, Ana Corina Morales Sierra, de 22 años, logró comunicarse con sus familiares en Bolívar para reportar la tragedia. “Nos están atacando, ya mi mamá está muerta”, fueron las palabras de la joven, quien resultó herida en una pierna tras la explosión.

Según relataron allegados en exclusiva para Caracol Radio, madre e hija se encontraban durmiendo cuando la primera detonación las despertó; al intentar buscar refugio en el patio de la casa, un segundo proyectil alcanzó a Yohana por la espalda, causándole la muerte de forma instantánea.

La familia de la víctima, residente en sectores como Bayunca, Clemencia y San Jacinto, expresó su profunda impotencia y rechazó la magnitud del operativo militar. Aseguran que, aunque el objetivo principal era la captura de Maduro, la ofensiva no tuvo reparos en afectar zonas residenciales con presencia de civiles.

“Es un gobierno sin conciencia humana; ya tenían localizado su objetivo, no entendemos por qué bombardear puntos rodeados de personas inocentes que nada tenían que ver con el conflicto”, manifestó Ana Frías, prima de la víctima.

La tragedia para los Rodríguez Sierra se agrava ante la imposibilidad de repatriar el cuerpo o viajar al vecino país debido a la ruptura diplomática y el cierre de accesos en Venezuela.

Yohana, descrita como una madre cabeza de hogar luchadora que sacó adelante a sus tres hijos con el comercio independiente, tenía planeado regresar a Cartagena el próximo mes de febrero. La familia, que ya tenía las maletas listas para recibirla, ahora se prepara para despedirla a través de una videollamada, viendo su sepelio por una transmisión en vivo debido a las restricciones de guerra.

Yohana Rodríguez se convierte así en la primera víctima colombiana reportada oficialmente tras este suceso histórico que permitió la detención de Nicolás Maduro y Cilia Flores.

Mientras el mundo reacciona a los cambios políticos en el país vecino, en el norte de Bolívar el sentimiento es de desolación. La comunidad de Bayunca pide que la historia de esta cartagenera no quede en el olvido y que se reconozca que, tras las grandes operaciones militares, quedan familias destrozadas por la pérdida de seres queridos que solo buscaban un mejor futuro.