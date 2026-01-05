¿Por qué Nicolás Maduro apareció con ojos y oídos tapados? Privación sensorial y ejercicios tácticos

La imagen de Nicolás Maduro, tras su captura por fuerzas de EE. UU. dio la vuelta al mundo, tanto por su curiosa vestimenta como por tener la vista y los oídos bloqueados. Expertos explican el uso de tácticas de aislamiento sensorial para garantizar el éxito de la “Operación Resolución Absoluta”.

La madrugada del sábado 3 de enero de 2026 quedará marcada en la historia por la operación llevada por las fuerzas militares de los Estados Unidos de América, encabezadas por el presidente Donald Trump, quien había advertido que capturaría a Nicolás Maduro y así lo cumplió, sobre las 4:00 A.M., el equipo Delta había cumplido la misión de detener al mandatario.

La imagen, compartida inicialmente por Donald Trump en redes sociales, no solo confirmó la captura del líder venezolano en el Fuerte Tiuna, sino que reveló el uso de protocolos militares de alto nivel diseñados para el control total del detenido.

¿Qué es la privación sensorial y por qué se usó con Nicolás Maduro?

La privación sensorial es la restricción o ausencia de estímulos externos como la visión y la audición. Aunque puede tener fines terapéuticos, en contextos militares y de detención se emplea para generar efectos profundos en la percepción y el bienestar del individuo. En el caso de Maduro, los expertos indican que bloquearle los sentidos responde a técnicas de detención comunes en intervenciones de alto perfil.

Según John Spencer, experto en operaciones militares del Modern War Institute de West Point, estas medidas sirven para silenciar o aislar al detenido, impidiendo cualquier tipo de comunicación con el exterior o con otros miembros de su entorno. Al verse privado de estímulos visuales y auditivos, el individuo entra en un estado de desorientación que facilita su custodia.

Además, esta táctica utilizada en el ámbito militar, funciona para que el capturado pierda la noción del tiempo y del espacio, lo que facilita obtener declaraciones.

Seguridad de la misión y protección de la Fuerza Delta

Más allá del control psicológico, la privación sensorial tiene una razón técnica fundamental: la seguridad operativa. Matthew Savill, director de Ciencias Militares del RUSI, señala que estos protocolos buscan que el detenido esté más sometido y tenga menos posibilidades de intentar un escape.

Al taparle los ojos y los oídos a Maduro, las fuerzas especiales estadounidenses (como el equipo de la Fuerza Delta involucrado) aseguran que el detenido no pueda:

Identificar al personal militar que realizó la captura.

Conocer las ubicaciones exactas o las capacidades empleadas durante el traslado.

Reconocer los métodos tácticos de las tropas de élite.

Incluso, analistas sugieren que el uso de auriculares pudo responder a protocolos de seguridad durante el traslado en helicóptero hacia el buque de guerra Iwo Jima, donde la protección auditiva es obligatoria.

Detalles de la captura en Fuerte Tiuna

La vestimenta de Maduro, un conjunto deportivo de Nike, que fue tendencia inmediata, incluso agotando sus existencias rápidamente, propone que el operativo, ordenado por Donald Trump, lo tomó por sorpresa durante la madrugada. Trump relató que Maduro y su esposa, Cilia Flores, intentaron refugiarse en una habitación segura dentro de Fuerte Tiuna, pero fueron reducidos en cuestión de segundos antes de poder cerrar la puerta.

Tras su captura, Maduro fue trasladado vía Cuba hacia Nueva York, donde enfrentará cargos por conspiración para el narcoterrorismo, introducción de cocaína en EE. UU. y delitos relacionados con armas. Durante este trayecto, además de la privación sensorial, se observaron otros elementos de seguridad estándar como un salvavidas inflable alrededor de su cuello y luces químicas (etiquetas naranja y negra) detrás de sus manos para facilitar su identificación nocturna sobre la cubierta del buque.