Quién es la esposa de Nicolás Maduro, capturada HOY: Sería el segundo matrimonio de la primera dama

Tras los bombardeos que se presentaron esta mañana en Venezuela por la incursión de Estados Unidos, el mismo presidente Donald Trump fue quien anunció que el mandatario venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores habían sido capturados.

Lea también: Presidente Trump afirma que Nicolás Maduro y su esposa fueron capturados tras bombardeos en Caracas

Horas más tarde, se pudo establecer también que se encontraban en un buque militar estadounidense y será trasladado a Nueva York.

Luego de esta situación muchos se han preguntado por la situación de su esposa, Cilia Flores. Aquí le contamos quién es ella y más información:

Le puede interesar: Nicolás Maduro: cómo llegó al poder, cuántos periodos lleva y cómo ha sido su paso por Venezuela

¿Quién es Cilia Flores?

Nacida en Tinaquillo, Cojedes el 15 de octubre de 1956, Cilia Flores​ es una política y abogada venezolana. Es diputada a la Asamblea Nacional, siendo electa por la Lista Nacional en la V legislatura y reelecta para la VI legislatura; previamente representó al estado Cojedes en la IV legislatura y al Distrito Capital en las legislaturas I, II y III.

También ejerció como procuradora general de la República del 31 de enero de 2012 hasta el 11 de marzo de 2013, así como presidente de la Asamblea Nacional desde el 15 de agosto de 2006 hasta el 5 de enero de 2011, además fue presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela de 2017.

Más información: Estados Unidos ataca Venezuela: ¿cómo se rompió la relación entre Caracas y Washington?

Relación con Nicolás Maduro:

En 1992, Cilia Flores apoyaba incondicionalmente a Hugo Chávez, en ese marco, integró el grupo de abogados que lo defendió tras la fracasada intentona golpista que el entonces teniente coronel lideró en febrero de ese año contra Carlos Andrés Pérez, logrando su indulto por parte del presidente Rafael Caldera en 1994.

En sus visitas a la prisión fue donde conoció a Nicolás Maduro, diez años menor que ella y su pareja desde entonces, con quien no se ha casado ni ha tenido hijos, pero con quien comparte su vida.

Los tres hijos que tiene Cilia Flores, son de su primer matrimonio con el diputado Walter Gavidia.

Noticia en desarrollo