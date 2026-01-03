Maduro capturado por Estados Unidos: ¿quién es quién en la cúpula del chavismo?

Fotografía cedida por Palacio de Miraflores donde se observa al ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello (i), celebrando junto al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, en un acto de gobierno. EFE/ Prensa Palacio de Miraflores / Prensa Palacio de Miraflores ( EFE )

En medio de las crecientes tensiones con Estados Unidos, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, designó a once dirigentes del chavismo para conformar un nuevo buró político del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), quienes, indicó, asumirán «la dirección al más alto nivel de las fuerzas políticas, sociales y de la revolución bolivariana», en medio de las tensiones por el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe.

El grupo político es una mezcla de dirigentes tradicionales del chavismo, incluyendo cercanos colaboradores del presidente fallecido, Hugo Chávez, con nuevos rostros emergentes dentro del movimiento.

Estos son los once designados por el mandatario venezolano:

Diosdado Cabello, ministro de Interior y secretario general del PSUV

Considerado el número dos del chavismo, Cabello es militar retirado y una de sus figuras clave desde que participó en el golpe de Estado fallido liderado por Chávez en febrero de 1992. Ha ocupado diversos cargos, incluyendo la gobernación de Miranda (norte, que abarca parte de Caracas).

El ministro del Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello. EFE/ Ronald Peña R / Ronald Peña R Ampliar

Cabello dirige toda la estructura de control interno, entre ellos el servicio de identidad y los cuerpos policiales.

Héctor Rodríguez, ministro de Educación

Rodríguez fue dirigente juvenil del chavismo en la Universidad Central de Venezuela (UCV), cuya representación estudiantil ha sido mayoritariamente opositora a los Gobiernos de Chávez y de Maduro.

Es abogado y ha sido ministro de Deporte, de Educación y de Juventud, gobernador de Miranda y ministro de Despacho de la Presidencia de Chávez. Formó parte de la negociación en Barbados y es el fundador de Futuro, un movimiento que aglutina organizaciones sociales.

Cilia Flores, Primera Dama y esposa de Maduro

Llamada por Maduro como «primera combatiente», Flores es una de las dirigentes más reconocidas del chavismo. Fue parte del equipo que asistió legalmente a Chávez tras el intento de golpe de Estado que encabezó en 1992.

La esposa de Nicolás Maduro, Cilia Flores. (Photo by Lokman Ilhan/Anadolu Agency/Getty Images) / Anadolu Ampliar

Flores fue presidenta de la Asamblea Nacional (AN), procuradora general y segunda vicepresidenta del PSUV.

Nahum Fernández, jefe de Gobierno de Distrito Capital

Designado como autoridad de la capital desde enero de 2021, Fernández llegó a ser presidente del Concejo Municipal caraqueño y es el responsable de las llamadas Cuadrillas de paz (Cupaz), estructuras del PSUV integradas por civiles, cuyo objetivo es preservar «la gobernanza» en el territorio y su defensa, según ha informado la tolda gobernante.

Pedro Infante, primer vicepresidente de la AN

Formado en Cuba como Licenciado en Educación Física y Deporte, Infante ha sido ministro de esa cartera de Estado, presidente del Instituto Nacional de Deportes, además de diputado.

Su padre, según ha relatado Infante, fue parte de la fallida asonada militar de noviembre de 1992, que siguió al también fracasado intento de derrocamiento liderado ese año por Chávez.

Jorge Rodríguez, presidente de la AN

Político y médico psiquiatra, Rodríguez también fue un dirigente cercano a Chávez, de quien fue vicepresidente. Durante el Gobierno de Maduro, se ha desempeñado como alcalde de Caracas y ministro de Comunicación, entre otros cargos.

Jorge Rodríguez. Foto: Getty Images. / Jesus Vargas Ampliar

Rodríguez fue el líder de la delegación del chavismo en la firma del Acuerdo de Barbados, durante el más reciente proceso de negociación con la oposición, un documento que establecía condiciones electorales para las presidenciales de 2024.

Francisco Ameliach, presidente de Corpozulia

Dirigente tradicional del chavismo y militar retirado, Ameliach ha sido gobernador del estado Carabobo (norte), ministro del Despacho para la Presidencia de Chávez y presidente de la AN, entre 2003 y 2005.

Lo eligieron como diputado a la AN, pero se separó del cargo en agosto de este año para asumir la presidencia de la Corporación para el Desarrollo de la Región Zuliana (Corpozulia), ente estatal para el desarrollo económico en el estado Zulia (occidente, fronterizo con Colombia).

Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva y ministra de Hidrocarburos

Abogada y parte de la dirección nacional del PSUV, Delcy Rodríguez es la hermana del presidente del Parlamento y ha ocupado cargos clave en el Gobierno de Maduro. Fue ministra de Comunicación, de Relaciones Exteriores y de Finanzas, así como primera presidenta de la ANC. Asumió la cartera de Hidrocarburos en 2024.

Delcy Rodriguez, vicepresidenta ejecutiva de Venezuela. Foto: by JUAN BARRETO/AFP via Getty Images / JUAN BARRETO Ampliar

Gabriela Jiménez, ministra de Ciencia y Tecnología

Bióloga de la UCV, la designaron en esta cartera de Estado en junio de 2019. Jiménez se ha desempeñado como presidenta de la Compañía Autónoma Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv) y el año pasado recibió el nombramiento como rectora de la Universidad Nacional de las Ciencias «Dr. Humberto Fernández Morán».

Tania Díaz, diputada

Tania Díaz, diputada a la AN Periodista y dirigente del PSUV, Díaz fue ministra de Comunicación en 2010, segunda vicepresidenta de la AN y primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de 2017. Actualmente, además de diputada, es rectora de la Universidad Internacional de las Comunicaciones.

Carmen Meléndez, alcaldesa de Caracas

También conocida como «la almiranta», en referencia a su rango militar, fue tesorera nacional entre 2003 y 2007. Ocupó, entre otros cargos, el Ministerio de Defensa de Maduro entre julio de 2013 y octubre de 2014, además del Ministerio del Despacho de la Presidencia. También se desempeñó como diputada a la Asamblea Nacional y ministra de Interior. Desde 2021 es alcaldesa del municipio Libertador, en la capital.

Vladimir Padrino López, ministro de Defensa

Aunque se completan los 11 miembros del buró que rodea a Nicolás Maduro, existe un miembro #12 que ocupa Vladimir Padrino López, quien lleva el cargo de ministro de Defensa desde octubre de 2014. Desde su llegada al cargo, ha formado una élite militar que se beneficia de contratos y pagos millonarios que respaldan a Maduro y su meta central ha sido una sola: evitar que exista una rebelión interna o un golpe

Vladimir Padrino Lopez. Foto: Jeampier Arguinzones/picture alliance via Getty Images / picture alliance Ampliar

En 2002, Padrino (quien estaba a cargo de una unidad de blindados en Fuerte Tiuna) no se sumó al golpe contra Hugo Chávez, lo que lo vinculó al régimen y resultó en su ascenso a jefe del Estado Mayor en 2012 (de la mano de Chávez).