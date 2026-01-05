Clima en Colombia de enero a junio de 2026 según IDEAM: Pronóstico de lluvias y sequía por regiones

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) se dedica a estudiar las condiciones del clima y del medio ambiente en todo el país. Sus estudios ayudan a las personas a organizar mejor sus actividades diarias.

A continuación, se dará a conocer el pronóstico del tiempo que se espera en los primeros seis meses del año por diferentes regiones:

Clima en los primeros seis meses del año:

De acuerdo con el documento que expide la entidad, las condiciones climáticas entre enero y junio estarán determinadas principalmente por el ciclo estacional propio del país y por la transición de un escenario asociado al fenómeno de La Niña hacia condiciones neutrales:

Enero: lluvias dentro de lo normal en la mayoría del país:

Para enero de 2026, el Ideam señaló que en la mayor parte del país las lluvias estarán dentro de lo habitual para la época. Sin embargo, en zonas como San Andrés y Providencia, el sur del Caribe, algunas áreas de la región Andina, el oriente de la Orinoquía y el sur de la Amazonía podría llover un poco más de lo normal.

En contraste, el informe advierte que en zonas como el sur del Chocó, el occidente de Nariño, el centro de la Orinoquía y el norte del Vaupés podría llover menos de lo habitual durante ese mes.

Febrero: mes con tendencia a menos lluvias

Según el Ideam, durante este mes se proyectan disminuciones de precipitación en amplias zonas de las regiones Caribe, Andina y Orinoquía. Departamentos como Norte de Santander, Cesar, Magdalena, Meta, Casanare y Arauca figuran entre los más propensos a registrar lluvias por debajo de los promedios históricos.

En la región Pacífica, el comportamiento sería más variable, con zonas que mantendrían niveles cercanos a lo normal y otras con ligeras reducciones en los volúmenes de lluvia.

Marzo: contrastes marcados entre regiones

En la región Andina, una parte importante del territorio podría registrar lluvias por encima de lo normal, mientras que la región Caribe enfrentaría reducciones significativas en departamentos como Córdoba, Cesar, Sucre, el norte de Magdalena y el sur de Bolívar.

En la región Pacífica, se espera un comportamiento mixto, con disminuciones de precipitación en sectores del Chocó y aumentos en áreas del Valle del Cauca y del Cauca. En la Amazonía y la Orinoquía, las lluvias se mantendrían, en general, próximas a los promedios históricos.

Abril a junio: lluvias moderadas y mayor incertidumbre

El Ideam advirtió que, a medida que avanza el semestre, las predicciones presentan un mayor nivel de incertidumbre. Sin embargo, para el trimestre de abril a junio de 2026 se espera que, en términos generales, las precipitaciones se mantengan cercanas a los valores normales en buena parte del país.

En abril, el Ideam prevé menos lluvias en San Andrés y Providencia y cambios en el comportamiento del clima en las regiones Caribe y Andina.

Para mayo, el panorama sería más estable

Se prevé que el mes tenga lluvias similares a las habituales en la mayoría del país, aunque en el norte de La Guajira podría llover menos de lo normal.

Junio, mayor probabilidad de lluvias

Según el informe este indica que el centro y el sur de la región andina tendrían una mayor probabilidad de lluvias por encima de lo habitual, mientras que en otras zonas del país las condiciones se mantendrían dentro de los rangos normales para la época.