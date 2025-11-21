IDEAM🔴: Colombia entra en condiciones Tipo ‘La Niña’ ¿Esto significa más lluvias y días fríos?

¿Lluvias en la región Caribe por el paso de la Onda Tropical 19? Esto dice el IDEAM/ Getty Images

Desde finales de octubre, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) confirmó que Colombia atraviesa condiciones tipo ‘La Niña’, un estado climático marcado por el enfriamiento del océano Pacífico tropical y por patrones atmosféricos que se asemejan a los de un episodio clásico.

Este comportamiento fue respaldado por un monitoreo internacional conjunto en el que participaron la NOAA, la Organización Meteorológica Mundial y el propio IDEAM, que son entidades encargadas de seguir de cerca la evolución de los fenómenos oceánicos y atmosféricos.

Durante el trimestre agosto-septiembre-octubre, estas instituciones registraron un valor de –0.5 °C en el Índice Oceánico de ‘El Niño’, cifra que confirmó el inicio del cambio en las condiciones del Pacífico.

Cabe destacar que se trata de una fase inicial y el descenso de la temperatura superficial del mar y la respuesta atmosférica asociada permiten anticipar posibles efectos sobre el clima del país, como un aumento en las lluvias en varias regiones.

Con este panorama, las autoridades continúan evaluando la evolución del fenómeno para orientar acciones de prevención y manejo del riesgo en los próximos meses.

