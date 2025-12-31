Conozca cómo predecir el clima del 2026 según las cabañuelas: Estas son las recomendaciones

Entre los agüeros y creencias que hay para finales de año e inicios del 2026 además de dar la vuelta a la manzana con las maletas para los viajes, comer las 12 uvas para pedir deseos, ponerse ropa de colores dependiendo qué quiera para el 2026 o incluso usar ropa interior de color amarillo, también existen las cabañuelas

¿Qué son las cabañuelas?

Las cabañuelas sueles ser métodos no científicos, tradicionales, que se usan por estas épocas decembrinas, en los que cientos de personas calculan cómo estará cada mes del año en función del clima. Esto se calcula dependiendo de los 12 primeros días del mes de enero.

¿Cómo funcionan las cabañuelas?

Según las creencias de muchos abuelos y de varias familias las cabañuelas funcionan según el clima que haga cada uno de los primeros 12 días del mes de enero, es decir, si el día 1 de enero llueve, se asume que lloverá durante el mes de enero, si en el día 2 de 2026 llueve se asumirá que pasará lo mismo en febrero de 2026, si el día 3 de enero hace sol, indicaría que en el mes de marzo habría un clima cálido.

La distribución de los días es de la siguiente manera:

01 de enero: Enero

02 de enero: Febrero

03 de enero: Marzo

04 de enero: Abril

05 de enero: Mayo

06 de enero: Junio

07 de enero: Julio

08 de enero: Agosto

09 de enero: Septiembre

10 de enero: Octubre

11 de enero: Noviembre

12 de enero: Diciembre

Incluso hay quienes dicen que las cabañuelas también funcionan a la inversa, eso quiere decir que a partir del 13 de enero al 24, cada día vuelve a asociarse con un mes, pero en orden descendente. Así, el 13 de enero corresponde a diciembre y el 24 de enero a enero. Este segundo periodo sirve para confirmar o ajustar los pronósticos obtenidos durante los primeros doce días.

¿Qué dice el IDEAM?

Cada año el IDEAM también publica su pronóstico para todo el año próximo, de acuerdo con los más recientes análisis climáticos del Instituto, los primeros meses de 2026 podrían presentar un comportamiento de las lluvias entre lo normal y por encima de lo normal en regiones como la Andina, Caribe y Pacífica, mientras que en zonas de la Orinoquía y la Amazonía las precipitaciones se mantendrían dentro de rangos cercanos al promedio histórico.

Lo ideal es mantenerse informado en los diferentes canales del IDEAM para ver día a día cómo estará el clima tanto en diferentes días como en las diversas zonas del país.

Rituales de buena suerte:

Entre otros rituales o agüeros que existen por esta época estar: hacer limpiezas energéticas tanto de las personas como del hogar, quemar lo negativo esto escribiendo en un papel lo negativo que pasó en 2025 y quemándolo para que no vuelva a suceder, entre otros.