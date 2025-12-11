¿Llega el verano? Autoridades advierten transición a clima seco y altas temperaturas en Santander

Bucaramanga

La Oficina de Gestión del Riesgo y Desastres de Santander ya tiene la mirada puesta en el cambio climático superada la temporada de lluvias. Desde la entidad advierten los riesgos de incendios forestales y confirman la transición hacia un periodo más seco en varias zonas de la región.

Así lo confirmó Eduard Sánchez, director de la Oficina de Gestión del Riesgo departamental quien, en diálogo con Caracol Radio, confirmó que las precipitaciones empiezan a disminuir y ya se evidencian emergencias asociadas al calor.

“Ya las precipitaciones han venido mermando en algunas partes del departamento, ya se empiezan a sentir esas fuertes temperaturas, tanto que ya se ha presentado un incendio en el municipio de Güepsa, provincia de Vélez, entonces vemos ya cómo se empieza a generar este cambio climático, obviamente teniendo aún las afectaciones que se han presentado por esta temporada de lluvias, donde tenemos algunos puntos críticos que han sido afectados, especialmente en vías, tanto secundarias, terciarias y vías primarias del departamento”, come

Agregó que comienza la transición hacía la temporada de calor, “Estamos en esta transición, atendiendo las emergencias de temporada de lluvias y empezando ya la presencia de algunos incendios en algunos puntos del departamento. Por ahora, con los reportes que nos establece el Ideam es que vamos a tener cielos despejados, sin indicios de lluvias y pues consideramos que ya empieza a mermarse en lo que es el mes de diciembre, la lluvia en lo que es la jurisdicción del departamento de Santander”, precisó Eduard Sánchez, director Oficina del Gestión del Riesgo.

Sánchez, afirmó que continúan los reportes desde todos los municipios y que se mantienen las salas de crisis activas para responder a cualquier nueva emergencia que pueda surgir en este periodo de eventos asociados a las altas temperaturas.