Gaula de la Policía alerta sobre el regreso de extorsiones telefónicas desde las cárceles

El Gaula de la Policía Nacional encendió las alarmas en Cartagena ante el incremento de una peligrosa modalidad de extorsión basada en la suplantación de estructuras armadas ilegales, la cual se origina de manera directa en diferentes centros carcelarios del país.

Los internos coordinan estos ataques financieros tras rastrear información minuciosa en bases de datos públicas, avisos publicitarios y redes sociales, seleccionando perfiles específicos para luego realizar el contacto telefónico haciéndose pasar por altos mandos de grupos al margen de la ley.

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La estrategia criminal consiste en plantear una citación obligatoria a una supuesta reunión en zonas rurales de la región, buscando intencionalmente que la víctima manifieste su imposibilidad de asistir por razones de seguridad. En ese instante, los extorsionistas imponen una supuesta “multa” o penalización económica por no acudir al llamado, exigiendo de forma inmediata transferencias de dinero o la entrega de elementos de difícil consecución bajo fuertes amenazas psicológicas.

Ante este panorama, el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, Comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, entregó pautas claves para frenar el accionar de las redes carcelarias y evitar que los ciudadanos caigan en estas presiones. El alto oficial recomendó cortar la comunicación de manera inmediata apenas se detecte la modalidad e instó a la comunidad a denunciar oportunamente a través de la línea gratuita 165, una plataforma que opera las 24 horas bajo estricta reserva.