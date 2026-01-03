URGENTE : Se reportan explosiones y sobrevuelos en Caracas, Venezuela

INTERNACIONAL

Fuertes explosiones y sonidos similares a los de aviones sobrevolando la zona se produjeron alrededor de las2AM locales de este sábado en Caracas, registraron los ciudadanos en la capital venezolana.

Imágenes compartidas en redes sociales muestran grandes incendios con columnas de humo, aunque sin elementos para ubicar con exactitud el lugar preciso de los estallidos, que parecen producirse en el sur y el este de la ciudad.

A las 02:38AM (hora local), una nueva explosión se sintió en la capital, al tiempo que seguía el sobrevuelo de aeronaves.

Algunas de estas explosiones habrían ocurrido en el Complejo Militar de Fuerte Tiuna, una de las principales instalaciones militares de Caracas y en cercanía del aeropuerto de Maiquetía.

Los estallidos se producen después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, que ha desplegado una flota de buques de combate en el Caribe, mencionara la posibilidad de ataques sobre el territorio de Venezuela y afirmara que los días en el poder del mandatario Nicolás Maduro “están contados”.

Trump afirmó el lunes que Estados Unidos había destruido una zona de atraque utilizada por embarcaciones acusadas de participar en el narcotráfico en Venezuela, lo que sería el primer ataque terrestre estadounidense en suelo venezolano.

Maduro, por su parte, se mostró confiado en una entrevista difundida el jueves. “El sistema defensivo nacional ha garantizado y garantiza la integridad territorial, la paz del país y el uso y disfrute de todos nuestros territorios”, dijo el mandatario.

Trump acusa a Maduro de estar al frente de una amplia red de narcotráfico, señalamiento que Caracas niega al alegar que Washington quiere derrocarlo para apoderarse de las reservas de petróleo del país, las más grandes del planeta.