Enviaron a la cárcel a un hombre por el presunto abuso sexual de una menor en María La Baja

Por petición de un fiscal de la Seccional Bolívar, un juez con función de control de garantías de Cartagena impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a un hombre de 20 años quien estaría comprometido en el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Cargo que no fue aceptado.

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La decisión judicial se relaciona con hechos registrados el 3 de marzo de 2024 en el corregimiento Primero de Julio, del municipio de María La Baja (Bolívar). Al parecer, el procesado se habría encontrado con una joven de 13 años a quien se ofreció a llevar a su casa.

El material probatorio, aportado por la Fiscalía, evidenció que el hombre se desvió del recorrido inicial y trasladó a la menor a otro lugar donde, al parecer, la accedió carnalmente.

En cumplimiento de una orden judicial el ahora procesado fue capturado el pasado 4 de mayo en el barrio Bellavista de María la Baja (Bolívar).