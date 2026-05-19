Jhon Narváez presentará una experiencia audiovisual sobre racismo en la Cooperación Española

El actor, cineasta y gestor cultural cartagenero Jhon Narváez, presentará este jueves 21 de mayo, a las 6:00 p.m. “Instrucciones para llenar un marco vacío” en el Centro de Formación de la Cooperación Española en Cartagena de Indias. La entrada es gratuita.

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Se trata de una experiencia audiovisual y sonora en la que, con fotos, anécdotas y material de archivo, narra las acciones de participación ciudadana en las que ha participado y recuenta los personajes que ha interpretado como actor de cine y televisión, y su relación con la identidad afro. A través de esta crónica en primera persona aborda el racismo estructural y la gentrificación en Cartagena y cómo la acción cultural puede despertar la conciencia ciudadana frente a estos temas.

Jhon Narváez ha participado como actor en las series ‘La Niña Emilia, Déjala Morir’ y ‘Frontera Verde’. Sus trabajos en las películas “Pájaros de Verano” y “Rebelión”, le han merecido reconocimientos de la Academia Colombiana de Cine. Es creador del Capitán Cartagena, un superhéroe muy particular y productor del Festival Audiovisual Tornado Cartagena. También ha liderado los proyectos Pedro Romero Vive Aquí, Fundación Conéctate Caribe y el Festival Accesible Concierto Sentido.

Es profesional en Lingüística y Literatura de la Universidad de Cartagena, cineasta egresado de la Escuela Internacional de Cine y Tv de San Antonio de los Baños de Cuba, y actualmente cursa maestría en Gestión de Proyectos Culturales.

Esta actividad hace parte del Mes de la Afrocolombianidad organizado conjuntamente entre Centro de Formación de la Cooperación Española en Cartagena de Indias y diversas organizaciones locales como Casa Libre, Plataforma Caníbal, Muica, Otro Sur, Canal Cultura, Corporación Cultural Cabildo, Ilex Acción Jurídica, Festival Literario de la Diáspora y Casa Mangle.

Durante el mes de mayo ofrecerá una nutrida programación de actividades culturales, académicas, institucionales y pedagógicas abiertas al público. Se puede consultar en las redes sociales CFCECartagena.