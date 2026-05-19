DATT intensifica operativos y sanciona a 72 conductores por manejar bajo los efectos del alcohol

Con una intensa jornada de operativos nocturnos, el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte – DATT continúa fortaleciendo las acciones de control y prevención para salvaguardar la vida e integridad de los actores viales en Cartagena.

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Durante el fin de semana, las autoridades intensificaron los controles enfocados en combatir la conducción bajo los efectos del alcohol, una conducta que continúa repitiéndose de manera alarmante en la ciudad y que pone en riesgo no solo la vida de quienes conducen, sino también la de pasajeros, peatones y demás usuarios de las vías.

En sectores como Ceballos, la Transversal 54 y Olaya Herrera, unidades operativas del DATT, en articulación con la Policía Nacional y la Infantería de Marina, realizaron operativos de control y regulación para garantizar el orden y la seguridad de las familias cartageneras.

Como resultado de estas acciones, fueron inmovilizados 180 vehículos por diferentes infracciones al Código Nacional de Tránsito. Sin embargo, lo que más preocupa a las autoridades es que 72 conductores fueron sorprendidos conduciendo en estado de embriaguez, es decir, cerca del 40 % de las personas sometidas a controles de alcoholemia dieron positivo.

Esta situación evidencia la falta de conciencia y responsabilidad de algunos actores viales, quienes continúan tomando decisiones irresponsables pese a las constantes campañas pedagógicas y sanciones impuestas por las autoridades.

“Como autoridad de tránsito nos preocupa que los actores viales no tomen conciencia sobre la gravedad de conducir en estado de alicoramiento, pero lo más preocupante es que lo hacen con sus familias. Aquí encontramos madres y niños como pasajeros, lo que agrava aún más la situación. Desde el DATT seguiremos fortaleciendo estos controles, pero es importante entender que esta es una tarea de todos”, expresó José Ricaurte, director del DATT.

De acuerdo con cifras del organismo de tránsito, en lo corrido del año 2026 se han registrado 98 siniestros viales relacionados con el consumo de licor, una cifra que mantiene en alerta a las autoridades y refuerza la necesidad de continuar aplicando controles estrictos y sanciones severas contra quienes insisten en conducir bajo los efectos del alcohol.

El Código Nacional de Tránsito de Colombia, contemplado en la Ley 769 de 2002 y la Ley 1696 de 2013, establece severas sanciones para quienes conduzcan bajo el influjo del alcohol o sustancias psicoactivas. Entre las medidas se encuentran millonarias multas, suspensión de la licencia de conducción, inmovilización del vehículo y realización de trabajo comunitario, sanciones que aumentan de acuerdo con el grado de alcoholemia detectado durante los controles.

El DATT reiteró el llamado a la ciudadanía para asumir comportamientos responsables en las vías y recordó que conducir bajo los efectos del alcohol no solo constituye una infracción, sino una amenaza directa contra la vida.