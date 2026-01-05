🔴 EN VIVO | Reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU por crisis en Venezuela: Lo último

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reúne hoy, 5 de enero, en una sesión de emergencia, solicitada por Venezuela, tras el bombardeo de Caracas por parte de Estados Unidos y la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, la diputada Cilia Flores. La reunión inició a las 10:00 a. m. hora de Nueva York.

El secretario General de la ONU, António Guterres expresó su alarma por el ataque militar, calificándolo de “peligroso precedente”. La agresión armada de Estados Unidos se produce tras meses de tensión, incluyendo un despliegue militar frente a las costas de Venezuela y ataques contra supuestas embarcaciones de narcotraficantes.

Embajadora de Colombia: “Venezuela merece vivir en paz”

La embajadora de Colombia ante la ONU, Leonor Zalabata Torres, advirtió “acciones unilaterales contrarias al derecho internacional ponen en riesgo la estabilidad regional”. Señaló que Colombia ha activado medidas preventivas en la frontera para proteger a la población civil y migrante, y reiteró que el país “seguirá siendo receptor solidario de la población venezolana”.

Lea más: Sesión del Consejo de Seguridad de la ONU por Venezuela: ¿qué países están a favor y en contra?

La funcionaria también afirmó que las acciones unilaterales recuerdan “recuerdan los peores momentos de injerencia en América Latina y el Caribe” y amenazan la región como zona de paz. Subrayó que el uso de la fuerza por parte de un Estado, especialmente un miembro permanente del Consejo: “viola flagrantemente el derecho internacional”.

Zalabata Torres declaró que “Venezuela merece vivir en paz, en democracia, prosperidad y dignidad, con un gobierno definido por su propio pueblo”. En ese sentido, reiteró que Colombia promoverá el diálogo, el respeto al derecho internacional y la protección de la vida, ofreciendo sus buenos oficios diplomáticos para una salida política liderada por los venezolanos.

Minuto a minuto Consejo de Seguridad de la ONU

1:07 p.m. | Cuba condena la “agresión imperialista” de EE. UU. contra Venezuela

Cuba condena la “agresión imperialista” de EE. UU. contra Venezuela 1:05 p.m. | Paraguay: La reconstrucción de Venezuela debe basarse en la voluntad popular expresada en las urnas

Paraguay: La reconstrucción de Venezuela debe basarse en la voluntad popular expresada en las urnas 12:50 p.m. | Brasil: Exige el respeto de la soberanía y rechaza la creación de “protectorados”

Brasil: Exige el respeto de la soberanía y rechaza la creación de “protectorados” 12:48 p.m. | Chile condena las acciones unilaterales de Estados Unidos: la crisis de derechos humanos no tiene una solución militar

Chile condena las acciones unilaterales de Estados Unidos: la crisis de derechos humanos no tiene una solución militar 11:35 a.m. | Rusia: Las acciones de Estados Unidos en Venezuela alimentan el “neocolonialismo”.

Rusia: Las acciones de Estados Unidos en Venezuela alimentan el “neocolonialismo”. 11:32 a.m. | Estados Unidos sostiene que su operación es legal

Estados Unidos sostiene que su operación es legal 11:21 a.m. | Colombia condena los acontecimientos del 3 de enero

Noticia en desarrollo