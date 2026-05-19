Condenada a más de cinco años de prisión exalcaldesa encargada de Cantagallo en Bolívar

Los elementos de prueba presentados por la Fiscalía General de la Nación permitieron que un juez de conocimiento condenara a 5 años y 3 meses de prisión a Martina Morón Pontón, exalcaldesa encargada del municipio de Cantagallo (Bolívar), quien fue encontrada responsable del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

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Los hechos ocurrieron en febrero de 2009 cuando la exmandataria (e) incurrió en irregularidades en procesos contractuales. A lo largo del proceso judicial se determinó que la ahora sentenciada incurrió en este caso en contratación directa, se incumplieron los procedimientos de licitación y se incluyeron contratistas que incumplían con los perfiles de idoneidad.

La Fiscalía demostró que los contratos suscritos rondan los 30 millones de pesos, dispuestos para realizar obras de mantenimiento logístico a escuelas en la zona rural de Cantagallo. También se realizaron contratos para capacitar docentes en modernización de informática.

Pruebas en poder de una fiscal de la Seccional Bolívar evidenciaron que aunque el dinero fue desembolsado en su totalidad muchas de las obras no fueron ejecutadas y otras se realizaron de manera parcial.

El fallo judicial inhabilita a la exservidora pública para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo tiempo de la pena impuesta.