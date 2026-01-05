Un 60% del componente armado del ELN está en zona de frontera con Venezuela

Ante la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, los pasos fronterizos entre el vecino país y Colombia funcionan con normalidad y la movilidad entre ambos países se mantiene.

Caracol Radio conversó con algunas personas que pasan por el Puente Internacional Simón Bolívar que comunica al municipio de Villa del Rosario, Norte de Santander y San Antonio, Táchira, Venezuela, quienes están a la expectativa de lo que pueda pasar porque aun Venezuela está manejada por el círculo cercano a Maduro.

“A la espera de lo que digan, está tranquilo. Tranquilidad normal”.

“Nosotros estábamos un poco tranquilos, pero sí bastante Guardia Nacional, el ambiente tensionado, solo, nadie en las calles ni nada y complicado por la situación país cada día más fuerte no se siente libertad de expresión no puedes hablar como que se siente una represión una presión horrible, pero bueno, ahí vamos. Solamente detienen a Nicolás Maduro, sigue su gobierno ahí todavía. Hay que esperar a ver qué pasa con todos sus aliados”.

“Una tensa calma, una calma que te abruma, que sabes que está como algo latente, pero tenemos que estar controlados. No creo que aún cambie nada porque no está la situación dada, no están las condiciones dadas para que exista un cambio de verdad contundente”.

Grupos armados ilegales que permanecen en Venezuela

Un tema que preocupa en la zona de frontera son los grupos armados ilegales que permanecen en Venezuela y que podrían migrar a Colombia.

Para Gerson Arias de la Fundación Ideas para La Paz, hay tres escenarios para ese reacomodamiento de los grupos armados, ya que al menos el 60% del componente del ELN permanece en territorio venezolano.

“En primer lugar, que parte de la estructura de mando político y militar busquen otras zonas de refugio para garantizar medidas básicas de seguridad ante la incertidumbre que se vive en Venezuela. En segundo lugar, que también frentes de las disidencias y el ELN se pasen más del lado colombiano para garantizar protección de sus combatientes y también ofrecer otro tipo de medidas de inteligencia y de seguridad hacia el régimen en estos momentos. Y por último, es muy claro también, y de tiempo atrás lo han hecho, muy posiblemente algunos mandos más estratégicos de estos grupos empiecen a buscar zonas más lejanas del estado, del estado sur en Venezuela, colindando con el Brasil”.

Para Leonardo González de INDEPAZ, el tema es saber cómo Estados Unidos realmente va a combatir el narcotráfico y como estos grupos moverán sus fichas para no perder control territorial.

“Por lo tanto, un cambio en el ámbito político o económico en Venezuela no implica automáticamente su debilitamiento. El ELN, por ejemplo, tiene una lógica histórica de expansión binacional, siempre estado en la frontera. Tenderá a ajustar rutas, por supuesto, zonas de retaguardia y alianzas locales, sin necesariamente perder capacidad militar o económica. Algo similar le puede ocurrir a frentes disidentes como el 33, que ya operan con una lógica más fragmentada. El impacto real sobre los grupos armados será marginal. El riesgo mayor no está en su desaparición, sino en una reconfiguración silenciosa del control territorial con mayores tensiones para las comunidades fronterizas.

Para el general (r) Jorge Luis Vargas, exdirector de la Policía Nacional, está más que probado los vínculos de los grupos armados ilegales con Venezuela.

“En más de dos décadas de operaciones contra las FARC y el ELN, se evidencia en los computadores incautados a esos narcotraficantes de las FARC y del ELN las órdenes del Secretariado del COSE para que coordinaran, para que estrecharan sus lazos con Maduro y sus fuerzas armadas, para traficar cocaína, armas, realizar actividades terroristas en ambos lados de la frontera, seguridad en los campamentos de esas guerrillas y muchas otras cosas más. Hay fotografías, mensajes, comunicaciones que están debidamente judicializados”.

Las comunidades están a la expectativa de lo que pase en Venezuela. Por lo pronto en los pasos fronterizos con Colombia no hay una ola de migrantes como esperaban las autoridades.