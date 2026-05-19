Gobernador Yamil Arana lamenta el fallecimiento de Totó La Momposina

Escultura que pondrán en la Calle de la Frescura, en Mompox. // Gobernación de Bolívar

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, lamentó profundamente el fallecimiento de Sonia Bazanta Vides, Totó La Momposina, ícono de la música tradicional colombiana y una de las mayores embajadoras culturales del departamento ante el mundo.

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El mandatario destacó el legado artístico y humano de la cantante nacida en Talaigua Nuevo, Bolívar, quien dedicó su vida a preservar y difundir las raíces musicales y folclóricas del Caribe colombiano.

“Hoy le decimos adiós a una mujer que recorrió el mundo llevando a Bolívar no solo en su nombre artístico, sino en el corazón”, expresó el gobernador.

Arana recordó que Totó La Momposina llevó la esencia de La Mojana y de Bolívar a los escenarios más importantes del planeta, convirtiéndose en símbolo de identidad y orgullo para generaciones enteras.

“Totó La Momposina o Sonia Bazanta Vides cantó y bailó nuestra tradición musical desde niña, recorriendo el planeta para recordarle a todos que en La Mojana hay magia y una riqueza cultural sin igual”, señaló.

El gobernador también manifestó que uno de los homenajes más significativos para honrar su memoria será la escultura que será instalada en la Calle de la Frescura, en Mompox.

“Me hubiera gustado develar con ella la escultura que pondremos en la Calle de la Frescura, en Mompox”, afirmó.

Finalmente, el mandatario departamental envió un mensaje de gratitud y despedida en nombre de los bolivarenses.