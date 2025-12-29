Por primera vez en 40 años las riñas superan a las bandas como causa de homicidio

Medellín, Antioquia

Por primera vez en al menos cuatro décadas, las riñas y hechos asociados a la convivencia ciudadana se convirtieron en la principal causa de homicidio en Medellín, superando a los enfrentamientos entre estructuras criminales, que históricamente habían liderado las estadísticas de muerte violenta en la ciudad.

De acuerdo con el informe oficial del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC), con corte a finales de diciembre de 2025, 105 homicidios han sido clasificados como hechos derivados de conflictos de convivencia, mientras que 95 muertes violentas corresponden a enfrentamientos entre bandas criminales. La diferencia, aunque estrecha, marca un punto de inflexión en el comportamiento histórico de la violencia en Medellín.

Durante los últimos 40 años, la principal causa de homicidio en la ciudad había sido la confrontación entre estructuras criminales, disputas territoriales, ajustes de cuentas y dinámicas propias del crimen organizado. Sin embargo, el comportamiento de 2025 evidencia un cambio profundo: la violencia interpersonal, espontánea y asociada a riñas está cobrando más vidas que la criminalidad organizada.

Recordemos que Medellín fue la ciudad más violenta del mundo en los 90, cuando en 1991 llegó a 400 homicidios por cien mil habitantes, cuando se reportaban 20 asesinatos al día.

El documento señala que estos homicidios por convivencia están relacionados, en su mayoría, con discusiones que escalan a agresiones letales, muchas de ellas ocurridas en contextos de consumo de licor, conflictos personales o disputas entre conocidos. En estos casos, el uso de arma blanca tiene un peso significativo, lo que refuerza la relación directa con riñas y enfrentamientos directos.

Aunque los homicidios asociados a bandas criminales continúan representando una porción importante de la violencia en la ciudad, las cifras oficiales muestran que la contención de las estructuras ilegales no se ha traducido en una reducción equivalente de las muertes violentas, debido al crecimiento de los conflictos de convivencia.

El informe advierte que este cambio en el patrón de homicidios plantea un reto distinto para Medellín, pues la prevención ya no depende únicamente del control territorial o de operaciones contra organizaciones criminales, sino de intervenciones enfocadas en convivencia, resolución de conflictos y control del consumo de alcohol y armas blancas.