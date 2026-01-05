Anla sancionó a Hidroituango con multa superior a $753 millones por incumplimientos ambientales

Antioquia

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) volvió a sancionar al proyecto hidroeléctrico Ituango tras declarar a la sociedad Hidroituango S.A. E.S.P. responsable de varios incumplimientos en materia ambiental durante la ejecución de la obra en Antioquia, con una multa que supera los $753 millones de pesos.

Según explicó la autoridad ambiental, Hidroituango fue hallada responsable por cuatro infracciones: la captación de agua en volúmenes superiores a los autorizados en la concesión ambiental; la falta de reconformación y recuperación del cauce del río San Andrés y de su zona de inundación; el incumplimiento de los límites máximos permisibles de material particulado y otros contaminantes atmosféricos en la planta de asfalto ubicada en la zona industrial El Valle; y la omisión de medidas ambientales previstas en el Plan de Manejo y Disposición de Materiales y en las Zonas de Botadero.

Como consecuencia de estos hechos, la Anla impuso una multa de $753.143.434, al considerar que las conductas generaron afectaciones al medio ambiente asociadas al desarrollo del proyecto hidroeléctrico.

No obstante, en el mismo acto administrativo, la autoridad ambiental absolvió a Hidroituango de otros cargos formulados durante el proceso sancionatorio, al concluir que no existían pruebas suficientes para acreditarlos.

Frente a la decisión, Empresas Públicas de Medellín (EPM) informó, a través de un comunicado, que en su calidad de mandataria de Hidroituango interpondrá un recurso de reposición en la vía administrativa y adelantará las acciones judiciales que considere pertinentes, al discrepar de algunos de los fundamentos de la sanción.