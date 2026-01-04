Plantilla efectiva para ahorrar 8 millones en 6 meses durante 2026: Cálculo de ahorro mensual

A comienzo de año, una de las metas financieras más populares es lograr acumular un ahorro significativo en un plazo corto. En Colombia, según datos recientes de ahorro, más de 7 de cada 10 personas se arrepienten de no haber ahorrado cuando tuvieron oportunidad, reveló el Índice de Arrepentimiento Financiero 2025.

Además, el saldo total de ahorros e inversiones en cuentas de ahorro y Certificados de Depósito a Término (CDT), alcanzó niveles altos en 2025. Para octubre, los saldos en certificados de depósito a término superan los $135 billones, $24 billones más que los depósitos en cuentas de ahorro.

Frente a esto, expertos en finanzas recomiendan establecer metas claras para que los objetivos de ahorros sean alcanzables. A continuación les dejamos una plantilla práctica para quienes desean ahorrar $8 millones de pesos en solo seis meses durante 2026, con el cálculo de ahorro mensual.

Ahorro mensual necesario

Cada mes se debe apartar, al menos $1.333.333 de ingreso para alcanzar la meta planificada dentro del semestre:

Para alcanzar $8 millones en seis meses, el cálculo es claro:

Monto total deseado: $8.000.000

Plazo: 6 meses

Ahorro mensual necesario = $8.000.000 ÷ 6 = $1.333.333 al mes.

Antes de comenzar a ahorrar es fundamental conocer con exactitud los ingresos y egresos mensuales. Esto implica establecer límites claros por categoría y priorizar el ahorro como un gasto fijo más.

Registrar ingresos netos (después de impuestos y deducciones).

Categorizar gastos mensuales (vivienda, alimentación, transporte, servicios, deudas, etc.).

Para ellos, se recomienda la llamada regla a regla 50-30-20, en la que el 50 % de los ingresos va a necesidades básicas, el 30 % a gastos personales y el 20 % al ahorro. La anterior fórmula es usada en educación financiera para reservar fondo de manera constante.

Consejos prácticos para ahorrar en un plazo corto

Lea también: Cómo hacer un presupuesto mensual paso a paso y controlar sus gastos en 2026

Automatizar el ahorro: una de las estrategias más seguras para asegurar que se cumple la meta de ahorro mensual es automatizar el proceso, es decir, configurar transferencias automáticas desde la cuenta principal a una cuenta de ahorros dedicada al objetivo.

Esto le permitirá realizar la transferencia al inicio de cada mes, antes de destinar dinero a otros gastos.

Reducir gastos hormiga y optimizar consumo: los gastos hormigas son pequeños desembolsos diarios que, sumados, representan cantidades significativas a lo largo del tiempo. Identificar y recortar estos gastos puede liberar montos adicionales que se destinen directamente al plan de ahorro.

Herramientas de ahorro con rendimiento: existen instrumentos financieros que pueden aportar un rendimiento adicional al dinero guardado como por ejemplo el CDT. Esta alternativa ofrece tasas de interés fijas por un plazo determinado y ayudan a evitar el retiro anticipado del dinero. Al colocar parte del ahorro en un CDT de seis meses, la suma total puede crecer ligeramente gracias al rendimiento.

Por último se recomienda hacer un seguimiento mensual, comparando lo ahorrado con lo proyectado, y hacer ajustes si los ingresos cambia. Una tabla o plantilla puede ser útil para marcar cada mes el avance hacia la meta de los $8 millones. La clave, coinciden los expertos, está en convertir el ahorro en una prioridad fija, no en una opción, y en mantener la constancia mes a mes.