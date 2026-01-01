Cómo hacer un presupuesto mensual paso a paso y controlar sus gastos en 2026 // Caracol Radio

Se acerca el 2026 y con él, una nueva oportunidad para poner en orden su vida financiera. Muchas personas ven el presupuesto como una “camisa de fuerza” que les impide disfrutar de su dinero. Sin embargo, la realidad es la opuesta: un presupuesto es un plan que le da permiso para gastar sin culpa y le asegura que su dinero está trabajando para usted, no en su contra.

Si usted siente que el dinero se le escapa de las manos a final de mes o si tiene metas grandes para el 2026 (como un viaje, pagar una deuda o iniciar un fondo de emergencia), necesita una hoja de ruta.

A continuación, le presentamos una guía práctica y detallada para construir un presupuesto mensual realista que sí pueda cumplir, paso a paso.

Paso 1: Conozca sus ingresos reales

El primer error común es sobreestimar cuánto dinero realmente tiene disponible. Para empezar, debe calcular su ingreso neto mensual.

Esto no es su salario bruto anual. Es la cantidad exacta que llega a su cuenta bancaria después de impuestos, seguridad social y otras deducciones automáticas. Si usted tiene ingresos variables (es trabajador independiente o tiene un negocio), tome el promedio de sus ingresos netos de los últimos seis meses para tener una cifra realista.

Acción: Revise sus extractos bancarios y anote la cifra exacta que recibe en mano cada mes. Si tiene ingresos extra recurrentes, súmelos también.

Paso 2: ¿A dónde va su dinero?

Este es el paso más revelador y, a menudo, el más doloroso. Antes de planificar el futuro, debe entender su pasado inmediato. Necesita saber en qué gastó su dinero el mes anterior.

Revise sus estados de cuenta de tarjetas de crédito y débito. Clasifique cada gasto en categorías. Aquí es crucial diferenciar dos tipos de gastos:

Gastos Fijos (Necesidades): Son los pagos obligatorios que varían poco mes a mes. Ejemplos: alquiler o hipoteca, servicios públicos, seguros, transporte básico, alimentación esencial y pago mínimo de deudas.

Son los pagos obligatorios que varían poco mes a mes. Ejemplos: alquiler o hipoteca, servicios públicos, seguros, transporte básico, alimentación esencial y pago mínimo de deudas. Gastos Variables (Deseos y estilo de vida): Son los gastos que fluctúan y sobre los que usted tiene mayor control. Ejemplos: cenas fuera, entretenimiento, ropa, suscripciones de streaming, café diario, hobbies.

Son los gastos que fluctúan y sobre los que usted tiene mayor control. Ejemplos: cenas fuera, entretenimiento, ropa, suscripciones de streaming, café diario, hobbies. Acción: Sume el total de sus gastos fijos y el total de sus gastos variables del último mes. La mayoría de las personas se sorprenden de cuánto gastan en la categoría variable.

Paso 3: Elija su método de presupuesto para el 2026

Ahora que tiene los datos, necesita una estrategia. Existen varios métodos, pero para empezar con buen pie el 2026, recomendamos uno de estos dos por su efectividad:

Opción A: El Presupuesto Base Cero (Para control total)

La premisa es simple: Ingresos - Gastos = Cero. Cada peso que usted gana debe tener un destino asignado antes de que empiece el mes. Usted “gasta” todo su dinero en papel, asignándolo a categorías, incluyendo el ahorro, hasta que no sobre nada. Esto evita que el dinero “desaparezca” en gastos hormiga.

Opción B: La Regla 50/30/20 (Para simplificar)

Es ideal para principiantes. Usted divide sus ingresos netos en tres grandes cubos:

50% para Necesidades: (Sus gastos fijos del Paso 2).

(Sus gastos fijos del Paso 2). 30% para Deseos: (Sus gastos variables y estilo de vida).

(Sus gastos variables y estilo de vida). 20% para Ahorro y Deudas: (Fondo de emergencia, inversiones o pagos adicionales a deudas).

(Fondo de emergencia, inversiones o pagos adicionales a deudas). Acción: Elija el método que mejor se adapte a su personalidad y calcule cuánto dinero debe destinar a cada categoría según sus ingresos del Paso 1.

Paso 4: La ejecución y el control

Un presupuesto en papel o en Excel no sirve de nada si no se sigue. El control de gastos es el hábito que hará que su 2026 sea diferente.

Para que su presupuesto funcione, usted debe registrar cada gasto que realiza durante el mes. Esto le permite comparar en tiempo real lo que planeó gastar versus lo que realmente está gastando.