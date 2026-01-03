“Venezuela y sus ciudadanos merecen democracia, justicia y futuro”: María Claudia Lacouture

María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara Colombo Americana, aseguró en Caracol radio, que la captura por parte de Estados Unidos a Nicolás Maduro y su esposa, la situación no es un hecho aislado, sino el resultado de una crisis prolongada que exige acciones concretas para restablecer la libertad, la legalidad y las garantías democráticas, no solo para ese país sino para toda la región.

Según explicó, la situación actual abre un proceso complejo de recuperación de la democracia, la cual que deberá construirse con el acompañamiento de la comunidad internacional, a través de esfuerzos coordinados que permitan ofrecer garantías institucionales y estabilidad política.

La presidenta de la Cámara Colombo Americana, indicó que es un momento muy importante para que Colombia actúe con responsabilidad diplomática, diplomática, privilegiando la estabilidad interna y la prevención de externalidades negativas sobre el territorio colombiano.

“Más allá del ejercicio que han ido dando los empresarios, que seguirá apostándole a esa reconstrucción de Venezuela bajo la democracia y la libertad, ayudando en todo lo que sea posible, creo que aquí hay un tema mucho más relevante, que es esa responsabilidad de país. Una responsabilidad que debe de trabajarse a través de la cooperación, el fortalecimiento de los lazos diplomáticos y privilegiando sobre todo la defensa, la legalidad y las acciones para prevenir cualquier acción a los ciudadanos colombianos”, agregó Lacouture.

No obstante, subrayó que más allá de las ayudas humanitarias, el enfoque debe estar en la cooperación internacional, el fortalecimiento de los lazos diplomáticos y la protección de los ciudadanos colombianos.

Lea también: Maduro y su esposa son llevados a Nueva York para ser juzgados por Estados Unidos: dice Donald Trump

“Es una gran oportunidad para fortalecer esa cooperación hacia el combate del crimen organizado”

María Claudia Lacouture, indicó que este hecho es una gran oportunidad para fortalecer esa cooperación hacia el combate del crimen organizado transnacional que no afecte el proceso electoral. Y en ese particular es una oportunidad para el combate de las organizaciones criminales que han encontrado refugio en Venezuela para evadir las acciones de nuestras fuerzas militares y de la policía.

“Eso exige mayor coordinación en inteligencia, control fronterizo, cooperación judicial, acciones conjuntas contra el narcotráfico y demás economías ilícitas. Sin lugar a duda, abre una oportunidad de trabajo y cooperación mancomunada y de esfuerzo mayor para poder tener unas elecciones libres, informadas y con seguridad”, añadió

“Venezuela, liberada de la narcodictadura de Nicolás Maduro. La acción de Estados Unidos abre una oportunidad real para la libertad, con el pueblo venezolano como principal beneficiario. Es momento de avanzar de inmediato hacia una transición pacífica y constitucional que restablezca el Estado de derecho. Llamado a la comunidad internacional a acompañar, respaldar y garantizar esta transición con verificación y apoyo efectivo. Venezuela merece democracia, justicia y futuro”, agregó la presidenta de la Cámara Colombo Americana, Maria Claudia Lacouture.

Le puede interesar: Nicolás Maduro HOY: Última hora y anuncios sobre la captura del presidente de Venezuela